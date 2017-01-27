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Magaye Gueye: "Artık her maç final niteliğinde"

Adanaspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi

27 Ocak 2017 Cuma, 11:03:00 Güncelleme: 11:05:04

Magaye, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rakipleriyle olan puan farkını kapatmaları gerektiğini belirten Magaye Gueye, "Sahamızda Kasımpaşa ile önemli bir maça çıkacağız. Rakiplerimizle aramızda çok fazla bir puan farkı yok. Bu puan farkını kapatmamız ve üst sıralara tırmanmamız lazım. Oynadığımız her karşılaşma bizim için final niteliğinde. Lig'in ikinci yarısı ilk yarı gibi olmayacak. Bu hafta sıkı çalışıp sahamızda Kasımpaşa'yı yenmeyi hedefliyoruz" dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
Fenerbahçe ve Bursaspor maçında gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu da ifade eden Magaye, "Her geçen gün daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Antalya kampındaki çalışmalarımızın etkisini şimdi görüyorum. Sadece kendi performansım değil takım olarak çok iyi işler yapıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Camiamız ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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