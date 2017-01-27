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Adanaspor Reynaldo transfer
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Adanaspor, Reynaldo'yu transfer etti

Turuncu-beyazlı ekip, Brezilyalı forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

27 Ocak 2017 Cuma, 19:56:18 Güncelleme: 19:58:33

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Karabağ'ın forveti Reynaldo dos Santos Silva'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Reynaldo dos Santos Silva ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sol kanatta ve santrfor mevkisinde görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Reynaldo, Adanaspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adanaspor köklü bir camia. Burada olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar Azerbaycan'da yaşadım. Türkiye'ye yabancı değilim, ikisi kardeş ülke. Burada başarılı işler yapmaya geldim. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

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