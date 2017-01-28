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FUTBOL

Mehmet Ekici transferinde son durum

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:45:57

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
    Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde son perde...

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    Trabzonspor’un, F.Bahçe’nin hocası Advocaat’la görüşmesine izin verdiği tecrübeli orta saha, Sarı-Lacivertliler’le anlaşma sağlamıştı.

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    Fakat Beşiktaş’la el sıkışan Bordo-Mavili yönetim, Kanarya’ya gitmek isteyen Ekici’yi kadro dışı bırakmıştı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    eto da beşiktaşa gelmek istemişti ama fb arayıp vermeyin dediği ortaya cıktı. Antalya da vermedi ;) zorla güzellik oluyormuş yani..
  • Misafir 3 saat önce
    ZORLA GÜZELLİK OLMAZ EKİCİ SİZE GELMEK İSTEMİYOSA İSDEDİĞİ TAKIMA GİGER LÜTFEN SAYGIII BU TRABZON HIC KAFA BASMIYO AL PARANI OTUR
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