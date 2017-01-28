Mehmet Ekici transferinde son durum

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Yıldız oyuncu ya sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek ve ligin bitmesiyle birlikte bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gidecek ya da Kartal’ın teklifini kabul edip Siyah-Beyazlı formayı giyecek.