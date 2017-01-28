Mehmet Ekici transferinde son durum

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:45:57 | Güncelleme: 09:51:34
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde son perde...
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Trabzonspor’un, F.Bahçe’nin hocası Advocaat’la görüşmesine izin verdiği tecrübeli orta saha, Sarı-Lacivertliler’le anlaşma sağlamıştı.
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Fakat Beşiktaş’la el sıkışan Bordo-Mavili yönetim, Kanarya’ya gitmek isteyen Ekici’yi kadro dışı bırakmıştı.
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Ekici’nin baskılara rağmen F.Bahçe ısrarı devam ederken, Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncunun babasına mesaj gönderdi.
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Aynı zamanda Ekici’nin menajeri olan Hacı Ekici’ye “Bize olumlu veya olumsuz, son kararınızı artık bildirin” denildi.
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TRABZONSPOR DEFTERİ KAPANDI
Oğluyla görüşen ve Beşiktaş’ın bu mesajına yanıt veren baba Ekici, yarın için görüşme talebinde bulundu.
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Trabzonspor defterini tamamen kapatan Mehmet, son kararını verecek.
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Yıldız oyuncu ya sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek ve ligin bitmesiyle birlikte bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gidecek ya da Kartal’ın teklifini kabul edip Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
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31 Ocak’ta bitecek transfer dönemi öncesi Mehmet’in yarın Beşiktaşlı yöneticilere geleceğiyle ilgili en net yanıtı vermesi bekleniyor.
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"BIRAKALIM FENERBAHÇE'YE GİTSİN, KASAYA PARA GİRSİN" Olcay Şahan’ı 200 bin Euro’ya Fırtına’ya gönderen Beşiktaş, yıldız ismin sözleşmesine “Mehmet Ekici F.Bahçe’ye giderse Trabzonspor, Beşiktaş’a 2 milyon Euro öder” maddesi koydurmuştu.
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Kartal, bu şekilde Mehmet’in geleceğiyle ilgili haklara da sahip olurken, bazı yöneticilerin başkan Orman’a “Bu adamın bizde gönlü yok. Sezon sonunda bedavaya F.Bahçe’ye gideceğine şimdi gitsin. En azından kasaya 2 milyon Euro girer” dedikleri öğrenildi.
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Başkanın bu fikre sıcak baktığı belirtilirken, eğer yarın olumsuz bir yanıt gelirse Beşiktaş, Ekici’nin F.Bahçe’ye gitmesine izin verecek.
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500 BİN TL CEZA Trabzonspor yönetiminin, yaptığı açıklamalar nedeniyle Mehmet Ekici’ye ağır bir para cezası keseceği öğrenildi.
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Bordo-Mavililer, verdiği demeçler sebebiyle tecrübeli futbolcuya 500 bin TL ceza verecek. İlk yönetim kurulu toplantısında bu konu karara bağlanacak.