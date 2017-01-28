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Wolfsburg - Augsburg
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Wolfsburg: 1 - Augsburg: 2 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da Augsburg deplasmanda Wolfsburg'u Halil Altıntop ve Kohr ile 2-1 yendi. Ev sahibinin tek sayısını Yunus Mallı'nın asistinde Mario Gomez attı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:39:35 Güncelleme: 20:19:07

Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Wolfsburg evinde Augsburg'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 4. dakikada Yunus Mallı'nın asistinde Mario Gomez ile 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Augsburg, 25'te Halil Altıntop ile soyunma odasına 1-1'in moraliyle gitti.

69'da Dominik Kohr ile bir gol daha bulan konuk ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da 3 maç sonra sahadan mağlup ayrılan Wolfsburg, 19 puanda kaldı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden Augsburg ise puanını 21'e yükseltti.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Darmstadt: 1 - Köln: 6
Leipzig: 2 - Hoffenheim: 1
Ingolstadt: 3 - Hamburg: 1
Werder Bremen: 1 - Bayern Münih: 2

SERİ BOZULDU

Avrupa'nın önde gelen liglerinde (Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya) mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında konuk olduğu Leipzig'e 2-1 yenilerek bu unvanını kaybetti.

Leipzig'e 3 puanı getiren golleri 38. dakikada Timo Werner ile 77. dakikada Marcel Sabitzer attı. Hoffenheim'ın tek golü ise 18. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

Bu sonuçla Leipzig, puanını 42'ye çıkardı. Bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.

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