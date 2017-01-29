Medipol Başakşehir - Bursaspor | CANLI YAYIN

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MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR



STAT: Fatih Terim

SAAT: 15.00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN SPORTS 2



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal

YEDEKLER: Ufuk, Bekir, Alparslan, Attamah, Doka, İrfan Can, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



BURSASPOR: Harun, Jovic, Ertuğrul, İsmail, Aziz, Şamil, Merter, Del Valle, Batalla, Deniz, Kubilay

YEDEKLER: Mert Günok, Sivok, Mert Örnek, Onur, Faty, Jorquera, Stancu,

TEKNİK DİREKTÖR: Tunahan Akdoğan



Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak liderlik koltuğundaki yerini Beşiktaş'a kaptıran turuncu-lacivertliler, 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir, Bursaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor'un ise 27 puanı var.



TEK EKSİK

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde tek eksik var. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Hakan Özmert bu hafta da takımdaki yerini alamayacak.



DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro, Uğur Uçar ve Bekir İrtegün, Bursaspor'a karşı da sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın 20. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.