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Medipol Başakşehir - Bursaspor
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Medipol Başakşehir - Bursaspor | CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:12:41 Güncelleme: 29 Ocak 2017 Pazar, 14:46:46

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MEDIPOL BAŞAKŞEHİR-BURSASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

STAT: Fatih Terim
SAAT: 15.00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN SPORTS 2

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal
YEDEKLER: Ufuk, Bekir, Alparslan, Attamah, Doka, İrfan Can, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BURSASPOR: Harun, Jovic, Ertuğrul, İsmail, Aziz, Şamil, Merter, Del Valle, Batalla, Deniz, Kubilay
YEDEKLER: Mert Günok, Sivok, Mert Örnek, Onur, Faty, Jorquera, Stancu,
TEKNİK DİREKTÖR: Tunahan Akdoğan

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak liderlik koltuğundaki yerini Beşiktaş'a kaptıran turuncu-lacivertliler, 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir, Bursaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor'un ise 27 puanı var.

TEK EKSİK
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde tek eksik var. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Hakan Özmert bu hafta da takımdaki yerini alamayacak.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro, Uğur Uçar ve Bekir İrtegün, Bursaspor'a karşı da sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın 20. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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