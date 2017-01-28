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Hapoel Beer-Sheva - Hapoel Kiryat Shmona
FUTBOL

Hapoel Beer-Sheva: 2 - Hapoel Kiryat Shmona: 0

İsrail 1. Futbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva, sahasında Hapoel Kiryat Shmona'yı 2-0 mağlup etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:05:52 Güncelleme: 22:10:00

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva'ya 3 puanı getiren golleri 78. dakikada Anthony Nwakaeme ile 85. dakikada Maharan Radi attı.

Ligdeki 14. galibiyetini alan Hapoel Beer-Sheva, puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Hapoel Kiryat Shmona ise 31 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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