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Gençlerbirliği: 1 - Osmanlıspor: 1
FUTBOL

Gençlerbirliği: 1 - Osmanlıspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

29 Ocak 2017 Pazar, 15:29:08 Güncelleme: 15:56:07

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Osmanlıspor'da Musa Çağıran 53. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - OSMANLISPOR: 1

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Orkun Aktaş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Aydın Karabulut, Issah, Selçuk Şahin, Serdar Gürler, Khalili (Dk. 58 Muric), Murat Duruer (Dk. 55 Ring), Rantie (Dk. 75 Umut Sözen)
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic (Dk. 62 Koray Altınay), Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Musa Çağıran, Pinto, Umar (Dk. 75 Delarge), Maher, Regattin, Webo (Dk. 66 Koulossa)

GOLLER: Dk. 42 Serdar Gürler (penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 52 Musa Çağıran (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 62 Selçuk Şahin, Dk. 81 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 32 Prochazka, Dk. 66 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)


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