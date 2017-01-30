Beşiktaş - Atiker Konyaspor | CANLI YAYIN

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BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR



STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Aras

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic

YEDEKLER: Kaya, Can Demir, Mbamba, Hadziahmetovic, Fofana, Halil İbrahim, Hora

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



Ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen ve Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, rakibini yenerek zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Ligde Başakşehir şu an 42 puanla lider durumda bulunuyor.

ÖMER VE ABOUBAKAR YOK

Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Kamerun ile yarı finale yükselen Vincent Aboubakar da maçta yok.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

2017 SERİSİ

2017 yılında yaptığı 4 resmi karşılaşmada yenilgi almayan siyah-beyazlı takım, bu seriyi de sürdürmeye çalışacak. Yılın ilk maçında Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ne 3-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

32. RANDEVU

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, lig tarihinde 32. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, geride kalan 31 maçtan 17'sini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 61 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti.

BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 10 lig maçından 3'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 31 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.