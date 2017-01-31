Sergen Yalçın imzayı attı

Kayserispor, ara transferde renklerine kattığı 10 oyuncu için imza töreni düzenlenirken toplantı sürerken son anda Fransa'nın Lille takımından alınan Ryan Mendes, sarı kırmızılı takımın son transferi oldu.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sarı kırmızılı kulüpte yaklaşık 1 saat süren toplantıda, futbolcuların imza töreni, yönetim kurulunun görev bölümü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in lig ve kulübün mali yapısı hakkında bilgi verildi. Transferde renklerine katılan Güray Vural, Douglas, N'guemo, Rotman, Efe, Varela, Erkan Kaş, Lawal ve Erkan Kaş'a imza attırdı.

Bu arada Kayserispor bir süredir peşinde olduğu forvet ve kanatta oynayan Yeşil Burun Adaları vatandaşı, Fransa'nın Lille takımında oynayan Ryan Mendes'i son anda renklerine katıldı. Kayserispor, bu arada Anıl Karaer'i de serbest bıraktı.

SERGEN YALÇIN: "35-37 PUAN ALAN LİGDE KALIR'"

Kayserispor'dan teknik direktörlük için telefonla kendisine gelen teklifi 5 dakikada kabul ettiğini söyleyen Sergen Yalçın, öncelikli olarak ligde kalmayı hedeflediklerini vurgularken şunları söyledi:

"Başkan Erol Bedir'le 5 dakikalık telefon görüşmesi sonrası anlaştık. 20-25 gün içinde hem transfer, hem de Kayserispor'un transfer yasağı olduğu için büyük sıkıntı çektik. Üstüne üstlük bu arada 2 lig maçı, 2 kupa maçı oynadık. Kadroda ciddi bir değişim yaptık. Yeni yönetim transferler konusunda bir dediğimizi iki etmedi. İyi bir oyuncu gurubunu bir araya getirdik. Özellikle, transfer ettiğimiz oyuncular konusunda ya süper ligi tanıyanlara öncelik verdik. Varela ve Mendes gibi tartışılmaz yabancıları renklerimize kattık. Bizim için önemli olan ve tek hedefimiz ligde kalmak. İlk etapta bunu planlıyoruz. Bunu becerip, altından kalkacağız. İkinci yarıda zor maçlarımız var. Fikstürden gelen zorluk bu. Ligin altındaki takımlarla aynı seviyede kalırsak, onlarla yapacağımız maçları kazanarak, önemli avantaj elde edeceğiz. Bana göre Süper Lig'de 35-37 bsareminde puan toplayan takımlar ligde kalır. Gençlerbirliği kupa maçı sonrası milli maç nedeniyle verilen arada Galatasaray'a hazırlanacağız. Bu aradaki süreç, oyuncularımızı daha da birbirine yakınlaştıracak. Galibiyetler geldikçe takımın havası da değişecek."

BAŞKAN BEDİR: "KAYSERİSPOR'UN 120 MİLYON BORCU VAR"

Kayserispor Başkanlığını kent yöneticilerinden gelen ve itirazına rağmen verilen bir görev olarak üstlendiğini belirten Kulüp Başkanı Dr.Erol Bedir ise şöyle konuştu:

"Görev alınca hem Kayserispor'un içinde bulunduğu durumun,hem kulüplerin hem de menajerlerin at koşturduğu güllük gülistanlık olmadığını gördük. Birde transfer tahtamızın kapalı olmasından dolayı kabul dolu geceler geçirdik. 14 trilyonluk borç nedeniyle transfer yasağını kaldırıp gerçekleştirdiğimiz transferlere imza attırdık. İnanın bazı geceler ilaç alıp uyuduk. Kısa sürede bulduğumuz 35 milyon bize ilaç gibi geldi. Enkaz edebiyatı yapmıyorum ama, ne şartlarda yönetimimle birlikte görev aldığımızın da tespitini kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Kayserispor bu şehrin markasıdır. Bu güne kadar kulübe kim hangi görevle olursa olsun hizmette bulunmuşsa teşekkür ederim. Kimseyi töhmet altında bırakmadan yılbaşı itibarıyla Kayserispor'un 106 milyon , faizlerle birlikte 120 milyon gibi borcu bulunmaktadır. Bu rakam artabilir ama eksilmez. Planlı bir yapılanma ile 2 yılda bu borcu bulacağımız mali kaynaklarla eritiriz diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız ligdeki bir çok takımın bunun üzerinde borcu var. Kayserispor olarak şu dakikadan itibaren enerjimizi takımı ligde tutmak için harcayacağız."

YÖNETİM GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI

Sarı-kırmızılı kulüpte ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı ve görev dağılımı şöyle oluştu:

"Erol Bedir (Başkan), Naci Bedir (Başkan Vekili), Erhan Karacaoğlan (Başkan Yardımcısı), Mehmet Çakmak Uyar ( Asbaşkan-Futbol Şube sorumlusu), İsmail Çöl(Genel Sekreter), Mehmet Dönmez (Sağlık İşleri), Orhan Taşçı (Hukuk İşleri), Hasan Ahmet Eskici (Basın Sözcüsü - ARGE, reklam ve pazarlama), Serdar Maraşlı (Satın alma-muhabese), Mehmet Cingi, Fatih Çağlar Öcal (Tesisler sorumluları), İshak Şahin Fazlıolu, Orhan Madenoğlu (Stad,taraftar ve bilet sorumlusu), Serdar Maraşlı, Namık Tamer (Alt yapı sorumluları), Mustafa Aksu (Ankara sorumlusu), Bahadır Kul (İstanbul Sorumlusu), Tufan Koç (Yurtdışı sorumlusu), Metin Özer, Mükremin Çepni ve Türker Horoz (Başkan Danışmanı)"