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Paul Papp
FUTBOL

Karabükspor'dan savunmaya takviye

Kardemir Karabükspor, Rumen milli oyuncu Papp'ı renklerine bağladı

31 Ocak 2017 Salı, 16:49:11 Güncelleme: 16:50:37

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, İsviçre'nin Wil 1900 takımından Rumen milli oyuncu Paul Papp'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 1,5 yıl süreyle kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Papp, yaptığı konuşmada, Kardemir Karabükspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kırmızı-mavili ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını aktaran Papp, şunları kaydetti:

"Bir aileye geldiğimi düşünüyorum. Burada daha önce birlikte oynadığım Rumen oyuncuları tanıyorum. Yeteneklerimi burada geliştirmeye geldim. Kariyerimi bir basamak daha öteye taşıyacağım. Her zaman iyi çalışıp, kendimi iyi hazırlayıp, hazır bir şekilde hocamın görev vermesini bekleyeceğim. Bütün düşüncelerim bu yönde."

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