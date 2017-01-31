Kasım ayında eski futbolcu Andy Woodward tarafından BBC kanalına yapılan açıklamalarla İngiltere'de manşetlere çıkan futbolda taciz ve tecavüz olayları hakkında ilgili Londra Polis Teşkilatı tarafından 8 Aralık 2016'da başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Cinsel Taciz, İstismar ve Çocuk Suistimali Birimi yetkililerin ele aldığı soruşturmada Londra'da bulunan futbol kulüplerinde geçmiş dönük olarak yapılan araştırmalara ilişkin 255 ayrı iddia toplandı. İddialar 77 kulüp etrafında yoğunlaşıyor. Emniyet teşkilatının yaptığı resmi açıklamada iddialara konu olan kulüpler arasında 5 Premier Lig, 3 Championship, 1 ve 2. Lig ekibinin yanı sıra 66 tane liglerde yer almayan ya da profesyonel olmayan kulübün de olduğu belirtildi.

Emniyet tüm iddiaları ciddiyetle araştırmakta ve uzman memurlar kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çalışacaktır. Cinsel taciz kurbanı olduğunu düşünen herkes bölgelerindeki emniyet birimleriiyle irtibata geçmelidir." - Başkomiser Ivan Balhatchet

Soruşturma devam ettiği için, Londra Emniyeti herhangi bir şekilde olaylar ve kulüplerin isimleri hakkında yorum yapmamasına rağmen Londra merkezli 5 Premier Lig kulübünün Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham Hotspur ve West Ham olduğu ve yaşları 4 ila 20 arasında değişen kurbanlardan % 97'sinin erkek olduğu sanılıyor.

Ocak ayı başında, ulusal çapta başlatılan koordineli kovuşturma çerçevesinde şu ana dek 500'ün üzerinde şikâyet alındı. Futbolun yanı sıra rugby, jimnastik, tenis, güreş, atletizm, kriket ve yüzme gibi branşlara da sıçrayan olaylarda 184 şüpheli araştırılıyor fakat şu ana dek Cambridgeshire'de 70'li yaşlarında bir erkek dışında tutuklanan olmadı.

İngiltere Futbol Federasyonu da 2005 öncesindeki olaylar için bağımsız bir soruşturma yürütüyor.

Aston Villa tacizciyi kovmuş ama polise gitmemiş



Öte yandan, şu an Championship'te oynayan Aston Villa yetkililerinin 1988 yılında çocukları taciz eden bir oyuncu avcısını tespit ederek görevine son verdiği fakat polise gitmediği ve Edward (Ted) Langford isimli şahsın da kulüpten ayrıldıktan 1 sonra 1976 ve 1988 arasındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul ettiği ortaya çıktı.

Taciz kurbanlarından biri olan, 12 yaşından itibaren istismar edilen ve şu an 48 yaşında olan Leicester City'nin eski savunma oyuncusu Tony Brien; 16 yaşında geldiği Leicester City'de dönemin altyapı menajeri olan Dave Richardson'u, 2 sene sonra Aston Villa'ya gittikten sonra telefonla arayarak uyardığını ancak kimsenin oralı olmadığını, hatta olayın takipçisi olmaması için kulübün üst düzey yöneticilerince baskı gördüğünü söyledi.

Brien, Villa'nın pilot takımı olan ve Langford'un da antrenörlüğünü yaptığı Dunlop Terriers takımında da forma giymişti. Richardson daha sonra Villa'ya transfer olmuş ve yine Langford ile birlikte çalışmaya devam etmişti.

Futbolcu genine sahip olup olmadığımı anlamak için Langford sperm örneğimi istedi. Utanç duydum ve kendimi kirlenmiş hissettim. Bu, aklınızdan asla çıkmayacak bir şey. Tony Brien - Eski Futbolcu

Tacizci 3 sene hapis yatmış



Dönemin yardımcı antrenörü Dave Richardson ise Brien'ın olayı ifşa etmesiyle ilgili herhangi bir müdahalesi olmadığını ve genç oyuncuları korumak için olabilecek her şeyi yaptığını açıkladı. Richardson şu an Premier Lig Altyapılar Sorumlusu olarak çalışıyor.

3 hafta önce hayatını kaybeden İngiltere Milli Takımı eski menajeri Graham Taylor ve başkan Doug Ellis'i konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Richardson, iç soruşturma açıldığını fakatın polise gitmek için yeterli delil olmadığı kararına varıldığını belirtti.

İngiltere kaynaklarına göre Langford'un, 1970 ve 80'li yıllarda Aston Villa ve Leicester City kulüplerinde çalıştığı dönemlerdeki çocuk tacizi vakalarından dolayı 2007 yılında yargılanarak 3 yıl hapis yattığı görünüyor. Şahitler, şehir dışı seyahatlarde Langford'un her akşam başka bir çocukla yattığını fakat vücutlarındaki belirgin cinsel taciz izlerine rağmen işlem yapılmadığını söylüyor.