GALATASARAY HABERLERİ
31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Didier Drogba Galatasaray
FUTBOL

Didier Drogba'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle herhangi bir görüşme yapmadığını ve onlardan bir talepte bulunmadığını belirtti

31 Ocak 2017 Salı, 22:35:11 Güncelleme: 22:39:19

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray yönetimiyle irtibata geçtiğine yönelik medyada yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Türkiye'm ve Galatasaray benim evim, ailem" ifadesini kullanan Drogba, şunları kaydetti:

"Benim sevgili Galatasaray ailem. Galatasaray yönetimi benimle irtibata geçmedi ve onlardan herhangi bir talebim olmadı. Dahası bu talebim yüzünden istenmediğime yönelik haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte tekrar bir araya geleceğiz. Türkiye'm ve Galatasaray benim evim, ailem. Bu ebediyen böyle olacak ve kalacaktır. Her zaman her yerde en büyük cim bom."

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yok artık Riekerink!
FUTBOL

Yok artık Riekerink!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 5 Şubat'ta
FUTBOL

Derbinin tarihi açıklandı
Dört büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri
FUTBOL

Dünya yıldızı imzayı attı!
Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı yazar yorumları
FUTBOL

Brumania