Fenerbahçe'den 4 yıl sonra ilk

Fenerbahçe, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 4 yıl sonra ilk kez kadrosuna takviye yaptı.

Son yıllarda yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan 3 sezonda ara transfer döneminde sessiz kalmayı tercih etmişti.

Fenerbahçe, bu sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde birçok oyuncuyla gündeme gelmesine rağmen tek bir ismi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekip, ocak ayındaki tek transferini Ukrayna'da Zorya forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralayarak gerçekleştirdi.

Karavaiev'den önce son olarak 2012-2013 sezonunun devre arasında transfer yapan Fenerbahçe, söz konusu dönemde Emre Belözoğlu, Reto Ziegler ve Pierre Webo'yu renklerine bağlamıştı.

ADVOCAAT'IN VE TARAFTARIN İSTEĞİ GERÇEKLEŞMEDİ

Sarı-lacivertli yönetim, 4 yıl sonra ara transfer döneminde sessizliğini bozsa da hem teknik direktör Dick Advocaat'ın hem de taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.

Hemen hemen her basın toplantısında kadrosunun yetersiz olduğunu ve ofansif bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu açıklayan Advocaat'ın isteği, karşılıksız kaldı.

Başta Trabzonspor'un futbolcusu Mehmet Ekici olmak üzere "10 numara" pozisyonunda oynayan birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürse de bu mevkiye takviye yapmayı başaramadı.

FFP ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin transfer politikasında UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) sınırları da etkili oldu.

Sattığı futbolculardan kazandığı kadar transfere para harcayabilen Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu transferi yapamamasında bu kıstas da başrol oynadı.

Bu kısıtlama nedeniyle yaklaşık 2 milyon avro harcama hakkı bulunan sarı-lacivertli yönetim, ekonomisine uygun bir futbolcu bulmakta zorlandı. Sarı-lacivertliler, bu yüzden sadece kiralık olarak Karavaiev'i kadroya katabildi.

GÜNDEMİ MEHMET EKİCİ OLUŞTURDU

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bir numaralı gündemini Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici oluşturdu.

Trabzonspor'la Mehmet'in transferi için Aatıf Chahechouhe takası ve 500 bin avro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Fenerbahçe, Faslı futbolcunun bordo-mavili kulübe gitmek istememesi nedeniyle transferi gerçekleştiremedi. Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcusu için Fenerbahçe'nin 2 milyon avroluk teklifini de reddedince sarı-lacivertliler, Advocaat'ın da çok istediği oyuncuyu renklerine bağlayamadı.

VAN DER WİEL VE EMENİKE KULÜP BULAMADI

Fenerbahçe'nin transferde istediklerini yapamamasının bir diğer nedeni de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ile Emmanuel Emenike'nin kulüp bulamaması oldu.

Bu iki futbolcuyu satıp kaynak oluşturmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetimin bu isteği gerçekleşmedi. Yönetim, elden çıkaramadığı ve kadro dışı kalan bu iki futbolcuya sezon sonuna kadar da yüksek maaşlar ödemek zorunda kalacak.

TAKIMDAN AYRILAN OLMADI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde A takımından ayrılan futbolcu olmadı.

Sarı-lacivertlilerde zaman zaman 18 kişilik kadroya giren altyapı oyuncusu Ramazan Civelek, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralandı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken 20 yaşındaki Caner Koca ise sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi.