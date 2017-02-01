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Lars Lagerback
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Norveç Milli Takımı'nda Lagerback dönemi

Norveç Milli Futbol Takımı'nda İsveçli teknik direktör Lagerback ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:36:37 Güncelleme: 15:03:08

Norveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İsveçli Lars Lagerback getirildi.

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Lagerback ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli teknik adam, milli takımlar bazında İsveç, Nijerya ve son olarak İzlanda'nın başında görev yapmıştı. Lagerback ve Heimir Hallgrimsson yönetimindeki İzlanda Milli Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Lagerback, 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kuzey İrlanda ile 26 Mart'ta yapacakları maçta, Norveç Milli Takımı başındaki ilk sınavına çıkacak.

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