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El Kaddouri
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Trabzonspor'dan El Kaddouri için açıklama var!

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, son günde gerçekleşmeyen El Kaddouri transferinin tüm detaylarını açıklığa kavuşturdu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:05:09 Güncelleme: 17:06:50

Ara transferin hızlı takımı Trabzonspor, son gün şokuyla sarsılmıştı...

Radyospor'a konuşan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, ''Transfer aşamasındaki maliyetleri söyleyemem. Biz kendi teklifimizi sunacaktık ama o aşamaya gelmedi. Sürekli değişen talepler sebebiyle vazgeçtik.'' dedi.

Oyuncuyla ön protokol imzalandığıyla ilgili basında dolaşan bilgilerin gerçek olmadığını söyleyen Meriç, ''Ön protokol yapmadık. Onlar, ciddiyeti görebilmek için talepte bulundu. Kulübümüzle görüşebilirsiniz diye mesaj gönderdi. Raiola, taleplerini sadece bize iletti. Ama sürekli değişen talepler sebebiyle vazgeçtik. Oyuncu ve kulübün tavrı sebebiyle transferden vazgeçtik.''

Son olarak da FIFA'ya gitmeyi düşünmediklerini belirten Gençağa Meriç,''Biz oyuncudan vazgeçtikten sonra El Kaddouri ve Napoli, Empoli ile anlaştı. Bizim oyuncuyla ilgili herhangi bir problemimiz yok. FIFA’ya gitme durumumuz da yok. Bu olay kapandı.'' diyerek sözlerini noktaladı.

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