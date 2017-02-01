Caner Erkin: "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"

Beşiktaş'ta sakatlığını aşıp sahalara dönmeyi bekleyen Caner Erkin, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Caner'in sözlerinden satırbaşları:

"İzlediğimde bazen inanamıyorum, öz eleştiri yaptığım çok konu var. Maçlardan sonra 90 dakika izlerim. Baktığımda bazen çok öfkeli, sinirsel hareketler görüyorum, gerçekten hatırlamıyorum onları yaptığımı. Hiçbir insan kendini kaybetmez ama o anda bazı şeyler istemsiz oluyor. Kaybetmeye katlanamıyorum, kabullenemiyorum da. Ben hırsımı, mücadelemi ve öfkemi yitirdiğimde futbolu bırakmalıyım. Takım arkadaşlarıma da bağırdığım, çağırdığım oluyor. Bazen gerekiyor, ama sonra tatlıya bağlıyoruz."

INTER'DEN NEDEN AYRILDI?

"Mancini beni Inter'e çok istemişti. Yeni transfer olarak mutluydum. Sonra anlamadığım şekilde De Boer geldi. Kimseyi tanımıyordu. Hiçbir şey görüşmeden, 3-4 gün sonra takımda görmek istemiyorum diye bir söylemde bulundu. Yeni transfer gelmişim... Bire bir bana söyledi, yanına çağırdı. 'Takımda seni düşünmüyorum' dedi. 'Sebebi ne' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Bir açıklama olmadı. Böyle bir durumda zaten bu takımda kalmanın bir anlamı yok. Sonra transfer süreci başladı, yönetim olarak beni takımda tutmak istediler. Dedim ki, hoca beni istemiyor, nasıl oynayacağım, ağzımla kuş tutsam oynayamam. Sonra Beşiktaş'ta buldum kendimi."

"FENERBAHÇE'DEN TEPKİ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

"Senelerce Fenerbahçe'de oynadım. Kendim açısından sıkıntı olacağını zannetmiyordum. Türkiye'de bazı farklı olaylar oluyor. Avrupa'da bütün büyük kulüpler birbirinden oyuncu alıp, veriyor. Biraz kötü algılanıyor. Benim açımdan problem olmayacağını biliyordum. Yönetimimize, Fikret başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, beni içten karşıladılar. Fenerbahçe'de oynamışım senelerce, ufak bir tepki geleceğini düşünüyordum. Gökhan'ın da gelmesi ile birlikte biraz tepki azaldı. Ben onları çok iyi hissettim, bence onlar da beni iyi hissetti. İnanılmaz sahiplendiler. Ben de onları oyunumla sahiplenmeye devam edeceğim"

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

"Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, onların tercihi. Ama herhalde onlar da beni almak istiyorlar. Başkanım uygun görürse, kalmak istiyorum. Oynadığım kulüpler gibi, Beşiktaş da büyük kulüp, daha niceleri var. Beşiktaş 3-4 yıl önce bir küçülmeye gitmişti, aslında büyüyeceğini gösteren bir hamleydi bu. Beşiktaş büyüyerek gidiyor. İlerleyen senelerde Avrupa'da da başarılara imza atması gereken çok büyük kulüplerden bir tanesi."

FİŞEK LAKABININ HİKAYESİ

"Sebahattin hoca vardı, Manisaspor'dan hocam. Askerde soruyorlarmış nasıl diye, fişek diye cevap veriyorlarmış. Ben de deli dolu, hiperaktif olduğum için fişek denmeye başladı ve üzerimde kaldı. Ben de hoşnut oldum, güzel bir lakap bence, öyle devam etti. Şaka yapmayı çok seviyorum. Bir insanı somurtmuş, kaşları çatık gördüğümde onunla uğraşırım güldürmek için. İçimden öyle geliyor, yardım etmek mi diyelim, güldürmek geliyor. Odalarda toplanıyoruz, her beraber neşeli anlar yaşanıyor. Film ve dizileri çok izliyordum, eşim oyuncu olduğu için daha da fazla izliyoruz. Eşimin filmlerini de izliyorum. Genelde şu anda eşimle vakit geçirmeyi seviyorum."

"ŞENOL HOCA ANLATTIKLARININ DA ÜZERİNDEYMİŞ"

"Şenol hocayı iyi anlatıyorlardı, anlattıklarının da üzerindeymiş. Babacan tavırları olsun, futbolcusunu sahiplenmesi olsun... İkili ilişkileri de önemli. Saha içinde de performansı etkiler. Beşiktaş taraftarını çok özledim, arkadaşlarımın yanında olmayı mücadele etmeyi iple çekiyorum. Eski Caner Erkin'i izlemeye devam edecekler."

"FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTERİM"

"Fenerbahçe maçında sahada olmak isterim. Derbiler kritik maçlardır. Centilmence geçsin, aslında futbolcular olarak biz de çok hata yapıyoruz. Futbolcu bir faul yapıp karşısındaki oyuncusunu kaldırdığında, seyirci de aynı şekilde reaksiyon gösterecek. Sonuçta futbolcular oynuyor ne kadar hakem yönetse de... Futbolcu olmasa, futbol olmaz zaten. Özverili, saygılı, centilmence bir maç olsun, tabii ki bizim kazandığımız bir maç olsun."