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Sneijder: Terörden korkmuyoruz

Galatasaray'ın süper yıldızı Hollanda basınına İstanbul'daki hayatını anlattı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:38:09 Güncelleme: 10:39:27

Wesley Sneijder, İstanbul'daki günlerini değerlendirirken, terör olaylarından korkmadığını söyledi.

Hollanda'nın Show kanalında yayınlanan Shownieuws isimli programa çaıklamalarda bulunan Sneijder, "Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara karşın hayat mükemmel. Eğer korku içinde yaşarsanız her şeyi daha zor hale getirebilirsiniz. Biz hayata pozitif bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşam yemeklerinde her zaman şarap içtiğini de sözlerine ekleyen Hollandalı yıldız, "Eğer şarabınız iyiyse çok içmeniz gerekmez. Akşam yemeklerinde soframdan eksik etmem. Bir kadeh içerim. Tercihim kırmızı şarap. Beyaz şarabı hava iyiyse ve daha geç saatlerde tercih ederim." dedi.

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