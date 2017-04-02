Kardemir Karabükspor: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe, orta sıralarda mücadele eden Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'de 29. dakikada Karabük ceza alanında oluşan karambolde önce Van Persie ardından Alper'in vuruşlarında Ahmet Şahin golü önledi.

45+2'de Tanase'nin top kaybı sonrası Lens hızla ceza sahasına girdi. Topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak Ahmet Şahin buna da izin vermedi ve Fenerbahçe mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı.

İkinci yarıya ise Karabük etkili başladı. Üst üste gelişen pozisyonlarda bu kez Fabiano kalesinde devleşti... 56. dakikada Ceyhun'un ceza sahasında vurduğu kafa vuruşunu Fabiano müthiş çıkardı. Aynı pozisyonun devamında bu kez Fenerbahçe'de Van Persie'nin vuruşunda kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.

84'te Moussa Sow'un kaleye giden şutunu Robin van Persie keserek kontrol etti ve klas bir vuruşla Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim oldu.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 47 yaparken, Karabükspor ise 34 puanda kaldı.

RVP 14 HAFTA SONRA

Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Süper Lig'deki gol hasretine Karabük deplasmanında son verdi. Ligdeki son golünü 11. haftada 20 Kasım 2016'da oynanan Galatasaray derbisinde atan Hollandalı yıldız, 131 gün sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de forma şansı bulan Van Persie, gol sayısını ise 7'ye yükseltti.



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SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici (Dk. 38 Poko), Skulason, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Yatabare), Bliznichenko, Tanase (Dk. 46 Serdar Deliktaş), Lazarevic, Seleznov

FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Lens (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Alper, Chahechouhe (Dk. 68 Volkan Şen) (Dk. 78 Sow), Van Persie

GOL: Dk. 84 Van Persie (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Van der Wiel, Dk. 41 Kjaer, Dk. 85 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 39 Papp, Dk. 48 Seleznov (Kardemir Karabükspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada Fenerbahçe'de sağ taraftan Lens'in kullandığı köşe vuruşunda, defanstan seken topa ceza sahasında Skrtel vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

4. dakikada Kardemir Karabükspor'da sol kanattan Tanase'nin kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top, Lazarevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Fabiano topu kontrol etti.

14. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında, De Souza ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ahmet Şahin, direk dibinden topu kornere çeldi.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Mehmet Topal, çizgiye inerek topu kale önüne doğru gönderdi. Bu bölgedeki Van Persie bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ahmet Şahin'den dönen top, Chahechouhe'nun önünde kaldı. Chahechouhe'nun vuruşunda, Ahmet Şahin bir kez daha topa müdahale etti. Ceza alanında boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada konuk ekip, sağ kanattan Lens ile atağa kalktı. Bu oyuncu, hızla ceza alanına girerek kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Lens'in aşırtma vuruşunu, Ahmet Şahin güçlükle kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada ev sahibi ekip, sol kanattan Poko ile atağa kalktı. Bu oyuncunun pasında topu kontrol eden Serdar Deliktaş, ceza alanının hemen önünden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada Kardemir Karabükspor, Bliznichenko ile sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Ceza alanına inen topa Ceyhun Gülselam kafayı vurdu. Kaleci Fabiano meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

57. dakikada ceza alanına giren Chahechouhe'nun yerden pasında topla buluşan De Souza, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'den oyun alanına döndü.

66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Poko, topu ceza alanına ortaladı. Serdar Deliktaş topa kafayı vurdu. Kaleci Fabiano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada sağ kanatta topu kontrol eden ve hızla ilerleyerek ceza alanına giren Sow, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ahmet Şahin, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

84. dakikada Fenerbahçe, Van Persie'nin golüyle öne geçti. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Sow'un yerden sert vuruşu pasa dönüştü, meşin yuvarlak Van Persie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'in sağından filelere gitti: 0-1

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.



Hollandalı teknik adam, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Jose Fernandao'nun yerine, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Robin van Persie'yi oynattı. Sarı-lacivertli ekip, Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Lens, Alper, Chahechouhe ve Van Persie 11'iyle sahaya çıktı. Fenerbahçe'de, Ertuğrul Taşkıran, Ozan Tufan, Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Neustaedter ise yedek kulübesinde şans bekledi.

VAN PERSIE 10 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde son olarak 15. haftadaki Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya çıkan Van Persie, daha sonra ya kadroya giremedi ya da sonradan oyuna dahil oldu.

LENS VE KJAER DÖNDÜ

Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, formasına kavuştu. Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Danimarkalı stoper Kjaer de tekrar ilk 11'deki yerine döndü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor karşısına 2 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao'nun yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Karabük'e getirilmedi. Volkan sakatlığının ardından antrenmanlara başlasa da bu maçta riske edilmedi. Teknik direktör Dick Advocaat, bu iki ismin yanı sıra Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Oleksandr Karavaiev'i 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

KARABÜKSPOR'DA 3 İSİM YOK

Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe karşısında sakatlıklar nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamadı. Sakat olan defans oyuncusu Kerim Zengin, maç kadrosundaki yerini alamadı. Son yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore ile Ermin Zec'i riske atmayan teknik direktör Zoran Barisic, bu iki oyuncuyu da kadroya dahil etmedi.

Ev sahibi ekibin çalıştırıcısı, ligin 25. haftasında deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de mücadele eden Gaman, Traore ve Poko'nun yerine Latovlevici, Skulason ve Lazarevic şans buldu.

Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Skulason, Ceyhun Gülselam, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic ve Seleznov 11'iyle başladı. Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Gaman, İlhan Depe, Yatabare, Poko, Serdar Deliktaş ve Fatih Atik oturdu.

Öte yandan, 14 bin kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nı Kardemir Karabüksporlu taraftarlar doldurdu. Fenerbahçe taraftarı da tribünde kendine ayrılan bölümde yerini aldı.

FENER TEK ATTI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'u Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. İki takımın da net gol pozisyonları yakaladığı maçın 84. dakikasında sahneye çıkan Van Persie, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Kardemir Karabükspor'un kurduğu yoğun baskı gol getirmedi ve Fenerbahçe, bir maçlık aranın ardından tekrar 3 puanla tanıştı.

Bu galibiyetle puanını 47'ye çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe, ligin 2. sırasındaki Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 2-1 kaybettiği haftayı da iyi değerlendirdi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

VOLKAN ŞEN SAHADA 10 DAKİKA KALDI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, oyuna girdikten 10 dakika sonra teknik direktör Dick Advocaat tarafından kenara alındı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Aatif Chahechouhe'nun yerine oyuna dahil olan Volkan, sahada sadece 10 dakika kalabildi. Maçın 76. dakikasında bir pozisyonda ayağına darbe alan Volkan, tedavisinin ardından tekrar maça dahil oldu. Advocaat ise Volkan Şen'i 78. dakikada kenara aldı ve bu futbolcunun yerine Moussa Sow'a şans verdi.

Volkan, kenara gelirken iki elini yana açarak oyundan neden çıktığını anlamaya çalıştı. Volkan Şen, sinirli bir şekilde yedek kulübesine oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, maçın ardından yayıncı kuruluşa, Volkan Şen'i oyundan alma sebebine açıklık getirdi.

Volkan'ın koşarken ayağında sorun yaşadığını aktaran Advocaat, şunları kaydetti:

"Değişikliğin sebebi, son derece açık. Burada karar vermek için bulunuyorum ve Volkan koşarken sorun yaşıyordu. Burada futbolcularla arkadaşlık yapmak veya dostluk kurmak için bulunmuyorum. O esnada onu dışarı almanın daha doğru olduğunu düşündüm."

Maç sonunda Volkan Şen'le arasında geçen diyaloğu da anlatan Hollandalı teknik adam, "Beni dinlemek istemedi. Ona kalmış bir durum. Benim umurumda değil. Futbolcular sinirlenebilir ama biraz gerçekçi olmak lazım. Tüm mesele şu an maç kazanmak. Şu an oyuncuları düşünmek zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

KARABÜKSPOR 110 GÜN SONRA SAHASINDA KAYBETTİ

Kardemir Karabükspor'un iç sahada yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Taraftarı önünde son 5 maçını kazanan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasından önce ligde sahasında son yenilgisini 11 Aralık 2016'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2-0'lık skorla yaşamıştı.

Sahasında 110 gün sonra yenilen kırmızı-mavililer, Fenerbahçe karşısında tarihi bir fırsatı da kaçırdı. Bu sezon sahasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'yi de yenerek, "Dört büyükler"e karşı aynı sezonda kazanan ekipler arasına girme şansını kullanamadı.

Süper Lig'in 59 yıllık tarihinde daha önce 1987-1988 sezonunda Malatyaspor, 2001-2002'de MKE Ankaragücü, 2006-2007'de Bursaspor, 2012-2013'te de Kasımpaşa bu başarıya ulaşmıştı. Kardemir Karabükspor, bu yenilgiyle 34 puanda kaldı.