Bandırmaspor: 0 - Eskişehirspor: 1 | MAÇ SONUCU

BANDIRMASPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 1
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş
BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Doğan Karakuş (Dk. 74 Yiğit İsmail Gökoğlan), Serkan Sözmen, Souza, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Üstün Bilgi), Marino, Fofana, Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak (Dk. 65 Bilal Aziz Özer), Tarık Çamdal, Aykut Akgün, Akaminko (Dk. 46 Uğur İnceman), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mazenga
GOL: Dk. 87 Semih Şentürk ( Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Kaan Kanak, Dk. 40 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Dk. 35 Bahri Can Avcı, Dk. 90 Serkan Sözmen (Bandırmaspor)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER