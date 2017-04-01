BANDIRMASPOR HABERLERİ
03 NİSAN 2017
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Bandırmaspor - Eskişehirspor
FUTBOL

Bandırmaspor: 0 - Eskişehirspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 20:24:51 Güncelleme: 21:28:18

BANDIRMASPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 1

STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Doğan Karakuş (Dk. 74 Yiğit İsmail Gökoğlan), Serkan Sözmen, Souza, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Üstün Bilgi), Marino, Fofana, Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak (Dk. 65 Bilal Aziz Özer), Tarık Çamdal, Aykut Akgün, Akaminko (Dk. 46 Uğur İnceman), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mazenga

GOL: Dk. 87 Semih Şentürk ( Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Kaan Kanak, Dk. 40 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Dk. 35 Bahri Can Avcı, Dk. 90 Serkan Sözmen (Bandırmaspor)

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