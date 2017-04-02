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Lyon ligde puan kaybetti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon, Fransa liginde, 85 dakika bir kişi eksik oynayan Rennes ile 1-1 berabere kaldı

02 Nisan 2017 Pazar, 18:36:43 Güncelleme: 18:38:57

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, Ligue 1'in 31. haftasında karşılaştığı Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Puan tablosunun 4. basamağındaki Lyon, Ligue 1'in 31. haftasına 8. sırada giren Rennes'e konuk oldu. Lyon, 4. dakikada penaltı kazandı. Rennes'in savunma oyuncusu Bensebaini ise aynı pozisyonda yaptığı hareket yüzünden kırmızı kart gördü. Fakat Lyon'un golcüsü Lacazette, penaltıyı gole çeviremedi.

85 dakika boyunca 10 kişi oynayan ev sahibi ekip, Lyonlu Cornet'nin 52. dakikada attığı gole 81. dakikada Mubele ile cevap verince karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Önceki hafta Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından bu hafta da puan kaybeden Lyon, puanını 51 çıkardı ve lider Monaco'nun 20 puan gerisinde yer aldı.

Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı 13 Nisan'da Lyon'da, rövanş karşılaşması ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

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