Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Seyfettin Ünal, Abdullah Bora Özkara

Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Mehmet Taş (Dk. 46 Servan Taştan), Alican Karadağ, Grbic, Sercan Kaya (Dk. 46 Mustafa Durak), Leroy, Pote (Dk. 82 Timuçin Aşcıgil)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mehmet Seyfettin Sedef (Dk. 45+1 Mucahit Albayrak), Salifu (Dk. 63 Mustafa Çakır), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Otto, Serdar Özbayraktar, Beleck (Dk. 29 Samet Asatekin)

Goller: Dk. 4 Pote (Kendi kalesine), Dk. 45 (Penaltıdan) ve 88 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 37, 54 (Penaltıdan) ve 74 Pote (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Tarık Tekdal (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Zülküf Özer (Adana Demirspor), Dk. 66 Serdar Özbayraktar, Dk. 81 İbrahim Akdağ, Dk. 86 Samet Asatekin (Ümraniyespor)

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Bulut'un kullandığı köşe atışında Merthan ile hareketlenen Pote'nin vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.



20'nci dakika ceza sahasında topla buluşan Beleck şutunu çekti meşin yuvarlak sol üstten auta çıktı.



32'nci dakikada ceza sahası gerisinden Pote'nin pasında topla buluşan Leroy mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.



37'nci dakikada ceza sahası içinde Leroy'un pasıyla topla buluşan Pote bu kez topu filelere bıraktı: 1-1.



45'inci dakikada kaleci Zülküf ceza sahasında Serdar'a faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim penaltıyı gole çevirdi: 1-2.





54'ncü dakikada Ümraniyesporlu Tarık, ceza sahası içerisinde topun eline çarpmasıyla kırmızı kart gördü. Hakemin verdiği penaltıda Pote meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.



58'nci dakikada ceza sahası içinde Pote'nin pasıyla topla buluşan Mustafa şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.



73'ncü dakikada Leroy'un kale önüne ortasını iyi takip eden Pote topu kafayla ağlara bıraktı: 3-2.



87'nci dakikada Osumanu'nun pasıyla buluşan İbrahim'in uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 3-3.



Karşılaşma 3-3 sona erdi.