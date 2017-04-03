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FUTBOL

Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü

02 Nisan 2017 Pazar, 20:19:11 İHA

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    Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan olan mücadelenin 21. dakikasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Şenol Güneş'in bulunduğu bölüme koşarak gelmesi sahada gerginliğe yol açtı. Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü. 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 9 saat önce
    Şenol Güneş adamın dimi.
  • Misafir 9 saat önce
    şenol hoca milli takımı dünya 3.sü yaptı kimsenin kollamasınada ihtiyacı yoktu
  • Misafir 11 saat önce
    ÜMİT ÖZAT'IN HER ZAMANKİ HALİ ASLINDA ÇOKTA YADIRGAMADIM
  • Misafir 21 saat önce
    ümit hoca yakıştımı. saygı ve efendilik sporda öncelik olmalı. birde örnek olacaksın. öğretmedilermi sana.
  • Misafir 21 saat önce
    Ne kadar anlamsız işler bunlar. Oyununa bak.
  • Misafir 23 saat önce
    ŞENOL HOCA ADAMSIN ADAMMM
  • Misafir 23 saat önce
    ümit hoca haklı hakemi etki altına almaya çalışıyordu
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