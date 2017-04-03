02 Nisan 2017 Pazar, 20:19:11 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:10:40
İHA
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Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan olan mücadelenin 21. dakikasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Şenol Güneş'in bulunduğu bölüme koşarak gelmesi sahada gerginliğe yol açtı. Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü.
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Karşılaşmanın 21. dakikasında Luccas Claro'nun Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrası Claro, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
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Bu sırada Şenol Güneş yedek kulübesinden hakeme tepki verirken, Ümit Özat ise kendi yedek kulübesinin bulunduğu yerden rakip kulübeye hızlı bir şekilde geldi.
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Ümit Özat, maçın dördüncü hakemi Abdulkadir Bitigen ile o sırada pozisyonu tartışan Şenol Güneş'in üzerine gelip tartışmaya başladı.
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Deneyimli çalıştırıcı, Ümit Özat'ın tepkisine yerine geç diyerek cevap verirken, Özat uzun bir süre kendi yedek kulübesine dönmedi.
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Tartışmanın ardından hakem Serkan Çınar, Ümit Özat'ı uyardı.
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Karşılaşmanın ardından Ümit Özat, "Şenol Hoca beni ilk defa milli takıma alan hoca. Her maçtan önce de gider elini öperim. Hepimiz duygusalız ve kazanma stresi ona da bana da yanlış hareket yaptırmış olabilir" dedi.
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Ümit Özat ile aralarında geçen tartışmaya değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Saha içinde gerginlikler olabilir. Teknik adam oradan buraya geliyorsa o kadar mesafe kat ediyorsa kart gösterirler. O fiziğine rağmen buraya kadar geldiyse yine elimi öpmeye gelmiştir" diye konuştu.
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Daha sonra Ümit Özat, Beyaz TV canlı yayınında Şenol Güneş için olay açıklamalar yaptı.
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"Şenol Güneş'i İstanbul'un büyüsü bozmuş. 80 yaşından sonra İstanbul'a gelince değişmiş.Maç sonu fiziğimle de alay etmiş. Benim cüssemi espri malzemesi haline getirmesi olmaz. Sen kalkıp bunu medyaya malzeme yapıyorsan İstanbul'un büyüsüne kapıldığının belirtisidir."
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"Ezikliğinin belirtisidir. El öpmeyle ağız aşınmaz ama onun elini bir daha öpmem. Bugün 100 kilosun yarın 80 kilo olursun. İnsanlık hali. Biz yıllarca Şenol Güneş'i anlamakta çok zorluk çektik, Türkçe'yi çok iyi konuştuğu için..."
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"Şenol Güneş herhalde Fenerbahçe geçmişimden dolayı yapıyor. Ama onun Trabzonspor'dayken yaşadığı şey sırasında ben Almanya'daydım. Kazandıktan sonra bunları konuşmak kolay. Kazanamasa böyle mi konuşurdu Şenol Güneş?"
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"Kazanana kadar da her türlü çullanma var. Hayatında hiç şampiyonluğu yoktu. Bu yaştan sonra belki 2 sene üst üste şampiyon olacak. Bunu kaldıramıyor olabilir. Kolay değil 70 yaşında İstanbul'a gelmek..."
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"70 yaşında üst üste 2. kez şampiyon olacak hoş değil bunlar. Bütün Türkiye, Şenol Güneş'in şivesiyle, giyimiyle, saçıyla dalga geçerken ben sahip çıktım. Şimdi aynı hatayı sen yapıyorsun Şenol Güneş. Ne farkın kaldı diğerlerinden?"