Bayer Leverkusen: 3 - Wolfsburg: 3 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez, Bayer Leverkusen deplasmanında coştu. Karşılaşmanın 80. dakikasına 2-0 geride giren Wolfsburg, Mario Gomez'in 7 dakikada attığı 3 golle 3-2 öne geçti.
Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, 89. dakikada Havertz'in attığı gole eşitliği sağlarken, karşılaşma 3-3 sona erdi.
Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Mario Gomez, 3. golü penaltıdan attı. Ligde 13. sırada bulunan Wolfsburg, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltirken, Bayer Leverkusen 32 puanla 11. sırada yer aldı.
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