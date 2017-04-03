Anderson Talisca: Gol attıkça özgüveni gelişen birisiyim

Anderson Talisca, harika frikik golüyle yine herkesi kendisine hayran bıraktı. Uzaktan attığı gollerine alıştığımız Brezilyalı oyuncu, bu sezon ceza sahası dışından kaydettiği 5 golle Süper Lig’de bu alanda ilk sıraya yerleşti. Sambacı maçın ardından, “Hala ligde yolumuz çok uzun. Milli takım arası benim için oldukça faydalı geçti. Çok sıkı şekilde çalıştım ve özgüvenim gelişti. Ben gol attıkça özgüveni gelişen birisiyim, birçok maçta bunu hissettim. Milli takım arasından önce bu sıkıntı vardı ama bu eksiğimi giderdim ve bunun meyvesini aldım. Bu akşam (dün) takımıma, kulübüme, Beşiktaş’a katkı yapabildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: BİZDE RAHATLAMAK OLMAZ

Gol perdesini şık bir vuruşla açan Oğuzhan, “Galibiyet her şeyden çok daha önemli. Biz geçen sene puan olarak daha büyük fark yakalamıştık. Bunların avantajları var ama rahatlamak asla olmaz bizde. O tecrübeye sahibiz” dedi Beşiktaş’ın maestrosu Oğuzhan Özyakup, dün oynadığı güzel futbolu attığı şık golle süsledi. 3 puanın şampiyonluk yolunda önemli olduğunu belirten ancak temkinli konuşan yıldız oyuncu, “Milli takım arasına girmeden iki kere berabere kaldık. O dönem bayağı yorgunduk. Bugün (dün) de çok net bir skorla maçı bitirdik. İkinci yarı daha çok alan bulduk. 3-0 ile maçı tamamladık. Galibiyet her şeyden çok daha önemli... Biz geçen sene puan olarak daha büyük fark yakalamıştık. Bunların avantajları var ama rahatlamak asla olmaz bizde. O tecrübeye sahibiz. Zorlu bir Trabzonspor maçı bekliyor şimdi bizi” dedi.



ARSENAL VE TOTTENHAM İDDİASI

Öte yandan İngiltere basını Oğuzhan Özyakup’un Arsenal ve Tottenham’ın radarında olduğunu iddia etti. Yapılan haberlerde Arsenal altyapısında daha önce de forma giyen Ozzie için iki ekibin sezon sonunda Beşiktaş’a teklif yapacağı belirtildi. Teklifin yaklaşık 12 milyon Euro olması bekleniyor. Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino’nun da Oğuzhan Özyakup’u çok beğendiği ifade edildi.

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