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Fenerbahçe'nin yeni hocası Fırat Okul

Fenerbahçe Kadın basketbol takımında farklı kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası görevine son verilen Yunan hoca George Dikeolakos’un yerine gelen isim belli oldu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:13:32 Güncelleme: 19:03:25

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında Yunan çalıştırıcı George Dikeoulakos'tan boşalan başantrenörlük görevine, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul'u getirdi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde son hafta deplasmanda Galatasaray'a 89-73 mağlup olan sarı-lacivertliler, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran 37 yaşındaki Fırat Okul'un başantrenörlüğe getirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine, daha önce İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul getirilmiştir. Koç Fırat Okul'a kulübümüze hoş geldin diyor, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na ve kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

 

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