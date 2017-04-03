Galatasaray - Adanaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray TT Arena'da Adanaspor ile karşılaşıyor. Ligdeki son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak.

Şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına karşın, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alabilmek için lig ikinciliği yarışını sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanından puansız döndüğü haftada kayıp yaşamak istemiyor.

Gelecek iki haftada Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Adanaspor müsabakasını kayıpsız geçebilmek için sahaya çıkacak.

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GALATASARAY: 4 - ADANASPOR: 0 - (25' Podolski, 47' Garry Rodrigues, 55', 59' Selçuk İnan pen.)

(İkinci yarı oynanıyor)

STAT: TT Arena

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Bruma, Serdar Aziz (Galatasaray)

CEZALI: Roni Gleison (Adanaspor)

GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Ahmet Çalık, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

YEDEKLER: Cenk, Sabri, Hakan, De Jong, Tolga, Sneijder, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

ADANASPOR: Itandje, Digao, Mauricio, Didi, Halil, Sami, Foguinho, Ahmet Dereli, Koman, Vinicius, Magaye

YEDEKLER: Hayrullah, Viera, Cem, Emre, Tevfik, Renan Diniz, Reynaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan ve deplasmanda 2-0 kaybedilen Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü.

Hırvat teknik adamın kadro tercihleri arasında en fazla dikkati çeken, takımın yıldız ismi Wesley Sneijder'in yedekler arasında yer alması oldu. Hollandalı yıldızı yedek kulübesinde oturtan Tudor, bu oyuncunun yerine Josue'yi ilk 11'de oynattı.

Tudor, Trabzonspor maçının 11'indeki isimlerden, sakat olan Bruma'nın yanı sıra Carole ve Tolga Ciğerci'yi de başlangıç kadrosunda düşünmedi. Bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok sahaya çıktı. İlk 11'e giremeyen isimlerden Sneijder ve Tolga Ciğerci yedekler arasında yer alırken, Carole ise kadroda düşünülmedi. Ayrıca, topuğundaki sakatlık düzelmeyen Aurelien Chedjou da kadroda yer almadı.

EREN 2 MAÇ SONRA SAHADA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maçta oynayamayan Eren Derdiyok, ilk 11'de sahaya döndü. Ligde son olarak Antalyaspor maçında oynayan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Eren Derdiyok, antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

TUDOR SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor maçında takımını farklı bir formatla sahaya sürdü. Göreve geldiği günden itibaren çıkılan maçlarda 3-5-2 sisteminde ısrarcı olan Hırvat çalıştırıcı, Adanaspor karşısında 4-4-2'ye döndü. Tudor, savunmada Cavanda, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Linnes, orta sahada Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Josue, Rodrigues ve forvette ise Lukas Podolski ve Eren Derdiyok'u görevlendirdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Galatasaray-Adanaspor karşılaşmasına taraftarların ilgisi düşük oldu. Türk Telekom Arena'da oynanan maçı izlemeye gelen taraftarların sayısının oldukça az olduğu gözlenirken, tribünler büyük oranda boş kaldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarların yönetimin istifa etmesi yönünde yaptığı tezahüratlar, Adanaspor maçı öncesinde de devam etti.

CEZA SINIRINDA 3 İSİM

Sarı-kırmızılı ekipte Adanaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Adanaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 27. haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Galatasaray ile Adanaspor, Süper Lig'de 44. kez karşılaşıyor. Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 43 lig maçından 22'sini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandı, 12 müsabaka da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 74 golüne, Adanaspor 45 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

ADANASPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Adanaspor, Galatasaray ile yaptığı son 14 lig maçını kazanamadı. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, daha sonra oynadığı 14 müsabakadan 9'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçında Galatasaray 16, Adanaspor 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti. Sarı-kırmızılılar evinde 52 gol attı, kalesinde 21 gol gördü. Taraflar İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Mart 2004 tarihinde yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı. Adanaspor ise rakibini 3 kez 3-1 mağlup etti. Bu arada, 1988-1989 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 7-3 kazandı, filelere giden toplam 10 gol, rekabette en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.