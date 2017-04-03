Samsunspor: 1 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR: 1 - BALIKESİRSPOR: 0
STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, İsmail Şencan
SAMSUNSPOR: Muyters, Murat Gürbüzerol (Dk. 67 Lumu), Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı (Dk. 87 Fatih Kılıçkaya), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 46 Gökay Iravul), Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen
BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Eray Ataseven (Dk. 89 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 74 Mehmet Boztepe), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak, Abdülkadir Özgen
GOL: Dk. 35 Murat Gürbüzerol (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 24 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 26 Mustafa Sevgi, Dk. 62 Murat Gürbüzerol, Dk. 65 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 49 Kethevoama (Balıkesirspor)
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