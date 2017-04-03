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03 NİSAN 2017
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Samsunspor - Balıkesirspor
FUTBOL

Samsunspor: 1 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 26. haftanın son maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:16:11 Güncelleme: 21:21:45

SAMSUNSPOR: 1 - BALIKESİRSPOR: 0

STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, İsmail Şencan

SAMSUNSPOR: Muyters, Murat Gürbüzerol (Dk. 67 Lumu), Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı (Dk. 87 Fatih Kılıçkaya), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 46 Gökay Iravul), Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen
BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Eray Ataseven (Dk. 89 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 74 Mehmet Boztepe), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak, Abdülkadir Özgen

GOL: Dk. 35 Murat Gürbüzerol (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 24 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 26 Mustafa Sevgi, Dk. 62 Murat Gürbüzerol, Dk. 65 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 49 Kethevoama (Balıkesirspor)

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