Fatih Altaylı: "Şenol Güneş rakiplerini aşağılayıp, hakaret ediyor"

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini yorumladı.

Sözlerine halter ve güreş branşlarında yaşanan doping skandallarıyla başlayan Fatih Altaylı, eskrimde dünya şampiyonu olan İbrahim Ahmed Acar'ı överken, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamalarına da hak verdi:

"Halterde ve güreşte gelen madalyalara yemin ederim sevinmedim. Seviniriz ama 'dur bakalım doping sonuçları gelsin de bir sene sonra iki sene sonra o zaman seviniriz' dedik ve o sevinci erteledik. Bizde madalyalara sevinmek haram! Bekliyoruz, acaba temiz mi, dopingli mi diye. Türkiye'de sporcuların hangi yaşta dopingle tanıştığını bilemiyoruz. Ama İbrahim Ahmed kardeşimizde ben böyle bir durum beklemiyorum artık eskrimde de doping heralde yoktur. Son zamanlarda Türkiye'de eskrime bir ilgi var gençler arasında ve bu madalya çok iyi geldi. Eskrimde bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Türkiye'nin imajı açısından da iyi bir şey bu. Bu genç kardeşimiz inşallah bu başarısını büyüklerde de tekrarlayabilir. İnşallah devam eder. Türkiye için çok da alışılmadık bir dalda güzel bir başarı."

DOPİNGÇİNİN SALONA ADININ VERİLMESİ BÜYÜK BİR AYIPTIR

"Doğru söylemiş. Dopingle ülkeyi rezil eden, kendini rezil eden birinin adının salonda olması son derece yanlış bir şey. Ben de odamdan Nevin Yanıt'ın imzalı Fenerbahçe formasını indirdim. Bir dopingçinin adının bir salona verilmesi büyük bir ayıptır. Her şeye bir kişi ya 'evet' diyecek ya 'hayır' diyecek. Böyle bir şey olur mu ya?"

ESKİŞEHİR'DEKİ MUAZZAM BİR SEYİRCİYDİ

Eskişehir'de oynanan Türkiye-Moldova maçındaki seyirci atmosferini de öven Altaylı şunları söyledi:

"Muazzam bir maçtı, muazzam bir seyirciydi. Eskişehir seyircisini kutlamak lazım. Bir futbol seyircisi milli takımı nasıl destekler çok güzel bir örneğini verdiler. Stadı falan boşver milli takım nasıl desteklenir diye ders kitabına verilecek bir seyirci vardı orada. Tamam Konya'da, Antalya'da da seyirci heyecanlı, İstanbul'daki rezillikler orada olmuyor ama Eskişehir bambaşkaydı. Muazzam bir seyirci vardı."

TFF DENEN REZİLLİK ABİDESİ YERDE HAKEM HANEDANLIĞI VAR

Altaylı, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında hakem Abdülkadir Bitigen'in performansı, Ümit Özat-Şenol Güneş gerginliği ve Fikret Orman'ın sözleriyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı:

"Ben o maçta 4. hakeme takıldım. Kim hakem? Abdulkadir Bitigen. Abi bu nedir ya? TFF denen rezillik abidesi yerde bir hakemler hanedanı var. Dededen babaya, babadan oğula geçen... Yani sperm yoluyla hakemlik mi geçiyor babadan çocuğa? Daha ben bunun birinci hakem olduğu üst düzey bir maç görmedim. Anası bunu 4. hakem olsun diye mi doğurmuş? Bütün bunların yaşanmış olmasının sebebi orada yeteneksiz, basiretsiz hiçbir şey yapamayan bir adamın olması. Kim bu Bitigen? Nerden geliyor bunların bitleri? Nerede kanlanmış bu bit? Bu hakem hanedanı meselesini kimse konuşmuyor. Ben babası hakem olmayan, hakem tanımıyorum artık. Bunlar genetik olarak hakem olmaya yönlendirilmiş insanlar mı? Bu 4. hakemin; Şenol Güneş sahaya girdiğinde engellemesi lazım, orada bir tartışma çıktığında müdahale etmesi lazım, Bu iki teknik direktörün yapmış olduklarını bir şekilde cezalandırması lazım. Bu nasıl hakemliktir? Bir hafta vasat üstü bir yönetim sergilediler, yine muazzam bir çöküş. Böyle bir şey olmaz.

ŞENOL GÜNEŞ SÜREKLİ RAKİPLERİNİ KARALIYOR, AŞAĞILAYIP HAKARET EDİYOR

Şenol Güneş sürekli olarak rakiplerini karalıyor aşağılıyor hakaret ediyor. Sen böyle yaptığın zaman da Ümit Özat çıkıyor sana abuk sabuk ağza alınmaz laflar söylüyor. Özat'ın yaptıkları doğru demiyorum. Ama sen de sürekli birilerini aşağılarsan biri de çıkıp sana saçma sapan laflar söyler. Bu mu spor? Bu mu teknik direktörlük? Şenol'un tavrını geçen seneden beri eleştiriyoruz ama hakikaten Şenol'un söylediğinden bağımsız olarak teknik direktör dediğinin de böyle olmaması lazım. Sporcusun neticede, spor adamısın, fiziğinin de biraz uygun olması lazım. Sen dünyada gördün mü böyle teknik direktörler. Ümit Özat kardeşim alınmasın ama sporcu dediğinin sporcu fiziği olur.

BİZ TEKNİK ADAMLARI KONUŞMASAK SENEDE 2-3 MİLYON EURO KAZANAMAZLAR

Şenol Güneş Türkiye'de en az eleştirilen teknik direktörlerden bir tanesi. Geçmişte daha fazlaydı haklı ama son yıllarda Şenol'a yönelik fazla eleştiri yok. Tam aksine herkesin övgüsü var. Şunu unutmasın Şenol Güneş ve futbol dünyasının içinde olanlar; Herkes bildiği, herkes konuştuğu, herkes fikir yürüttüğü ve herkes izlediği için onlar milyonlar kazanıyor. Eğer senede 2-3 milyon Euro paralar kazanıyorlarsa biz hepimiz onlar hakkında konuştuğumuz için o kadar para alıyorlar. İstemiyorsa konuşmayız alırlar 5 bin lira. Bunlar olduğu için sen bu paraları alıyorsun. Sen bir ömür boyu çalışsan bu paraları kazanabilecek misin? Hiç birimiz bu mesleklerle kazanamayacağız.

BEŞİKTAŞ GERÇEK ANLAMDA YILDIZ GİBİ PARLIYOR

Tüm taraftarlar başarılara endekslidir. Fikret Orman'ın haklı olduğu bir şey var. Ben bugün Beşiktaş taraftarı olsam diğer iki rakibime baktığım zaman tahammül katsayım fazladır. Çünkü diğer iki takım son derece sıkıntılı günler yaşarken Beşiktaş gerçek anlamda yıldız gibi parlıyor. Çünkü çok daha doğru yönetiliyor. 5 puan Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlıyor. Büyük bir saçmalık olmazsa zor kapanır. Beşiktaş'a önemli avantaj sağladı. Başakşehir maçını kaybetme hakkını sağladı onlara. Başakşehir yenseydi lider olacakta şimdi iki puan geride olacak. Yani Başakşehir kendi göbeğini kendi kesme imkanından uzaklaştı."

GALATASARAY TARAFINDA MAÇ HEYECANI YOK



Galatasaray-Adanaspor karşılaşmasını da değerlendiren Altaylı, taraftarların heyecansız olmasının sebebinin Dursun Özbek ve yönetimi olduğunu söyledi. Altaylı, Genel kurul üyelerine de ağır sözler sarfetti:

"İlk yarı Galatasaray parayı bol bulmuş ve harcamış bir Anadolu takımı görüntüsündeydi. İkinci yarı daha fazla pozisyon var ama bu maç kimseyi kandırmasın. Tamam iyi tarafları var. Biraz daha hareketli ama bu Adanaspor ligin en kötü topunu oynayan lig sonuncusu takımı... Esas mesele şu; Galatasaraylı taraftarların heyecanı yok. Bugün maç var, taraftarda bir maçı bekleme durumu yok. Maç heyecanı yok. taraftarların önemli bölümünde 'biz bu Adana'yı yeneriz yolumuza devam ederiz' inancı da yok. Galatasaray'ın sıkıntısı burada. Bunun temel nedeni de başkanın camiaya bir mesaj, bir heyecan, bir kendine güven telkin edecek bir şekle-şemale, yönetim anlayışına sahip olmaması...

GALATASARAY'IN DURSUN ÖZBEK'TEN KURTULMASI LAZIM

Mali tabloya baktığın zaman durumun parlak olmadığını görüyorsun. Galatasaray'ın önümüzdeki sene futbol takımının açığına bakıyorum ben. Onlar 80 milyon falan demişler, benim gördüğüm 80 milyona falan bu iş olmaz. 120, 130 belki 150 milyon liralık bir açık görünüyor ortada. Galatasaray bunları nasıl halledecek bu yönetim anlayışıyla? Tribünlere bak bomboş. Bu yönetim bu kafa yapısıyla Ronaldo'yu transfer etse bile taraftarın bu takıma, bu kulübe güveni inancı, saygısı, bağlılığı giderek aşağı doğru gidiyor. Bu durum böyle devam ettikçe de Galatasaray'dan giderek umudu kesmemiz ve beklentileri azaltmamız gerekiyor. Acil bir biçimde bu yönetim anlayışından, bu başkandan, sürekli 'ben' diyen, her cümlesini birinci tekil şahıs ile bitiren, yapılan her işi kendi üstüne alan bu adamdan, bu adamın anlayışından kurtulması lazım.

GALATASARAY GENEL KURULU BİTMİŞ, GEYİK PEŞİNDE

Galatasaraylılar bunu yapmıyorsa bu kulubün kötüye gidişinden sorumlulardır. Kulüp bu anlayıştan kurtulmalıdır. Benim gördüğüm bu hiç bir zaman olmayacak. Çünkü diyorlar ki 'Dursun para verdi'. İyi yönetseydi, vermeseydi. Galatasaray Genel Kurulu bitmiş bitmiş. Genel Kurul diye bir şey kalmamış. Genel Kurul neyin ne olduğunun farkında değil. Genel kurul geyik peşinde geyik geyik. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Geçen hafta yaşanan o ihraç rezaleti bile Genel Kurul'un aslında geyik peşinde olduğunun en büyük göstergesidir."

GALATASARAY YÖNETİMİ, ERGİN ATAMAN İÇİN DANDİK BİR AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray taraftarı ile Sarı-Kırmızılı takımın coach'u Ergin Ataman arasında yaşananlara değinen Altaylı, yönetimin taraftarla kötü olmamak adına 'dandik' bir açıklama yaptığını belirtti. Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da zamanında amigolara arabalar verdiğini söyledi:

"Ataman'ın sözlerinde dikkati çeken bir şey oldu; Galatasaray Kulübü gerekli açıklamayı yapacağını söyledi. Bu yabancılaşmayı gösterir. Ruh halini yansıtıyor. Yönetim de arkasından dandik bir açıklama yaptı. Bu yönetimin taraftar ile olan ilişkisi çok sıkıntılı. Taraftar tribünde yönetim aleyhine bağırmasın diye yaptıkları bazı yaklaşımlar dolayısıyla kucağına oturmuş vaziyetteler. Bu büyük sıkıntıdır. Ergin Ataman'a yazılı açıklama ile sahip çıkmak başkadır, Ergin Ataman'ı yıpratacak yönetim kurulu üyelerine sahip olmak başka bir şeydir. Sen dedikodu mahfillerinde Ergin Ataman ile ilgili ağzına gelen her şeyi söylersen 'biz koçumuza sahip çıktık' palavrasına kimse inanmaz. İçki masalarında Ergin Ataman için 'Baba o da ne götürdü biliyor musun!' şeklinde konuşursan olmaz. Yöneticiysen gereğini yaparsın. Yöneticinin de doğru bildiğini yapmak uğruna taraftar ile iyi geçinme diye bir kaygısı varsa eğer o adam yöneticilik yapmasın. İkinci başkanlığım döneminde tribünde yedi sülaleme küfür ettiler. Çünkü bedava bilet vermedim. Beste yaptılar beste. Maç çıkışı üstüme saldırdılar."

AZİZ YILDIRIM AMİGOLARA ARABA VERDİ

Aziz Yıldırım da seyirci meselesini yüzüne gözüne bulaştıranlardan. Amigolara BMW, Mercedes araba verdi. Oradan buraya... Bir yönetici bunlarla uğraşmamalı. Parasını vererek tribüne gelen herkesin yönetime 'istifa' demeye de, 'helal olsun' demeye de hakkı vardır. Ama sen taraftar gruplarıyla oynamaya kalkarsan o zaman da sen o pis oyunun oyun kurucusu oluyorsun."

VOLKAN ŞEN OLAYI DÜNYADA İLK KEZ OLMUYOR

Fatih Altaylı son olarak, Dick Advocaat ve Volkan Şen arasında yaşananlar ile Aziz Yıldırım'ın U21'de lider olan Fenerbahçe'den milli takıma neden oyuncu alınmaması ile ilgili TFF'ye hesap sormasını değerlendirdi:

Volkan Şen'in durumu dünya futbol tarihinde ilk kez olmuş bir şey değil. Bazen hoca, bazen de oyuncu hatalıdır bu olaylarda. Dünyanın sonu değil ama burada genellikle hatalı olan hocadır. 10 dakika sonra çıkaracağın adamı oyuna alıyorsan sende bir hata var demektir. Çok sık olmaz ama arada böyle şeyler olur. Çok fazla büyütülecek bir yanı yok."

AZİZ YILDIRIM, MENAJER OLAYINI İMA EDİYOR

"Benim burada haftalar aylar önce söylediğim bazı meselelerle bağlantılı. Futbolun içerisinde her kademede çok fazla menajer müdahalesi var. Fazla içli dışlı olmuş bir futbol dünyası var. Aziz Yıldırım keşke bunu deliliyle, adıyla sanıyla söylese de neyin ne olduğu konusunda biraz daha kafalar aydınlansa. Çünkü gerçekten hem kulüplerde hem milli takımda hem başka yerlerde çok fazla bir şekilde milli takıma girecek oyuncularda bazı menajerlerin oyuncularının kayrıldığına dair iddialar var. Fatih Terim'in çıkıp bunlarla ilgili tatmin edici bir şeyler söylemesi lazım. Hiç alınmaması acayip ama Aziz Yıldırım'ın Türk spor kamuoyunda son zamanlarda çok çok konuşulan bu meseleyi ima etmeye çalıştığını ben hissediyorum."