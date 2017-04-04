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Şafak Yazıcıoğlu: "Quaresma kendini tutamıyor"

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Quaresma’nın kale direğine tekma atmasının anlamsız olduğunu ve uyarılmasına rağmen kendisini tutamadığını söyledi

04 Nisan 2017 Salı, 09:48:24 Güncelleme: 14:18:17

G.Birilği galibiyetiyle şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş’ta keyifler yerinde...

Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, “Bizim bu maçı kazanacağımıza inancımız zaten tamdı. Özellikle ikinci yarıda sergilediğimiz futbol bizi çok mutlu etti. Oğuzhan’ın da inisiyatif alması çok önemliydi” dedi.



Yazıcıoğlu ayrıca Quaresma’nın sarı kartı olmasına rağmen son bölümde kale direğine tekma atmasının anlamsız olduğunu ve uyarılmasına rağmen kendisini tutamadığını söyledi. 

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