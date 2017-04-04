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FUTBOL

‘21 takımlı Süper Lig’ iddiası!

18 takımın yer aldığı Süper Lig’de gelecek sezon 21 takımın yer alacağı öne sürüldü

04 Nisan 2017 Salı, 09:58:19 Güncelleme: 14:18:00

Yayıncı kuruluşun yanı sıra Türk futbolunun önde gelen aktörlerinin de talebi doğrultusunda lige dinamizm kazandırmak amacıyla yeni sezonda böyle bir yapılanmaya gidileceği ifade edildi.

Bu bağlamda yeni sezonda küme düşme olmayacağı, TFF 1. Lig’den ise 3 takımın Süper Lig’e yükseleceği bildirildi.

Bir sonraki sezon ise takım sayısının 20 olacağı, Avrupa’nın birçok önde liginde de aynı sistemin uygulanmasının bu konuda model oluşturduğu öğrenildi. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Iyi olur
  • Misafir 9 saat önce
    geç bile kalındı
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