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Podolski attı sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray'ın Adanaspor'u 4-0 yendiği maçta, akılcı bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Podolski'nin golü sosyal medyada yankı buldu

04 Nisan 2017 Salı, 10:33:40 Güncelleme: 10:35:28

Itandje’ın önde olduğunu görüp akılcı bir kafa vuruşuyla Adana kalecisini hataya zorlayıp golünü atan Podolski performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Alman yıldızın golü, sosyal medyada yankı bulurken, taraftarlar sık sık yönetimin kulağını çınlattı. Japonya’nın Vissel Kobe kulübüne satılan Poldi için “Böyle kaliteli bir oyuncu sadece 2.7 milyon Euro’ya bırakılır mı? Dursun Özbek yönetimi elindeki değerleri üç kuruşa sattı, yazıklar olsun” şeklinde yorumlar yapıldı.

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