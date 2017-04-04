Sarı-Lacivertli kulübün paylaştığı görselde, takım otobüsünün kurşunlanmış camının fotoğrafı ve "730 gün oldu" yazısı dikkat çekiyor.



Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü havalimanına giden Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik Trabzon'un Sürmene İlçesi Balıklı Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda otobüs sürücüsü Ufuk Kıran yaralanmıştı. Ufuk Kıran yaralanmasına rağmen aracı viyadük üzerinde durdurarak otobüsün aşağı uçmasını engellemiş ve olası bir facianın da önüne geçmişti.

Olay sonrası polisin başlattığı operasyon çerçevesinde olay yerine yakın dere yatağında bir av tüfeği bulunurken, olaya karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınmış, sorgularının ardından daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

SALDIRIDA FETÖ ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ şüphelisi bekçi Nurettin Ç.'nin saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olduğu belirlenmişti.



Ayrıca gece nöbetçi olan komiser ve emniyet müdürleri ile dosyaya bakan savcı ve hâkimin FETÖ şüphelisi olması nedeniyle soruşturma bu yönde derinleştirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne av tüfeği ile yapılan saldırı sırasında bölgede görevli olan bekçi Nurettin Ç., nöbetçi komiser Hüseyin G., İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hâkim İsa K. ve soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdai O. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Tutuklu hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. Biri firarda 7'si tutuklu 8 kişi hakkındaki soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi.