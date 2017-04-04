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Trabzonspor - Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş taraftarı Trabzon deplasmanına gidecek!

İl Spor Güvenlik Kurulu, Medical Park Arena'da yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmasını kararlaştırdı

04 Nisan 2017 Salı, 15:47:11 Güncelleme: 15:48:38

Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Medical Park Arena'da oynanacak maça, siyah-beyazlı taraftarların alınmasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu valilikte gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş taraftarlarına Medical Park Arena'daki maçta yer ayrılmasına karar verdi. Buna göre 2 bin siyah-beyazlı taraftar, maçı tribünden izleyebilecek.

Kurul, sezon başında, Trabzonspor'un iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda rakip takım taraftarlarının statta yer almamasına karar vermişti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Galatasaray ile yapılan maça bordo-mavili taraftarların alınması üzerine, Trabzon'da 18 Mart'ta oynanan maçta da rakip takım seyircisinin bulunması için Trabzonspor Kulübünün yetkilileri kurula başvurmuş ve alınan kararın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar maçı izleyebilmişti.

Bordo-mavililerin Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı maçta bordo-mavili taraftarlar karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

 

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