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Lyon-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ın deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı

04 Nisan 2017 Salı, 17:23:49 Güncelleme: 17:26:08

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Olympique Lyon karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin satışı, bilet.bjk.com.tr adresi üzerinden başlandı.

Biletlerin fiyatı 35 avro olarak belirlendi.

Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.05'te oynanacak.

 

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