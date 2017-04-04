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04 NİSAN 2017
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Bülent Uygun Gaziantepspor
FUTBOL

Bülent Uygun: Bu takım başaracak

Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun, evlerinde oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 3 puan alarak düşme potasının dışına çıkmak istediklerini söyledi

04 Nisan 2017 Salı, 17:56:48 Güncelleme: 17:58:17

Gaziantepspor, bugün Bülent Uygun nezaretinde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Celal Doğan Tesisleri'nde sürdürdü. Bülent Uygun, deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ardından ligde kalma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Futbolcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Uygun şöyle konuştu:

"Futbolcularımız bütün yeteneklerini, hırslarını, kazanma arzularını, Gaziantepspor'a olan aşklarını sahada gösterdiler. Tabi bu zorlu süreç içerisindeki onların özverileri, bu kadar zorlu deplasmanlardan 3'er puanla dönmemizi sağladı. Ben daha öncede söylemiştim, geldiğim günden beri söylüyorum, ben inanıyorum bu takım başaracak. Hala inancımdan 1 gram geri gitmedim. Şimdi önümüzde Aytemiz Alanyaspor gibi yeni çıktığı bir ligde birbirinden kaliteli futbolcuları transfer ederek, çok da iyi futbol sergileyen bir takımla karşılaşacağız. Çok zor bir maç olacak. Burada yine zorlukları taraftarlarınızın sevgisi ve desteği ile aşabilirsiniz. Taraftarlarımızdan yine formalarını giyerek bu maçta bizi en iyi şekilde desteklemelerini istiyoruz. İnşallah Alanyaspor maçından 3 puan alarak kazanan taraf biz olmak istiyoruz."

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