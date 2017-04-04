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Beşiktaş Gökhan İnler transfer
FUTBOL

Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

Siyah-beyazlılar, Gökhan İnler'in takımdan ayrılacağı yönündeki haberler hakkında bir açıklama yaptı

04 Nisan 2017 Salı, 18:03:57 Güncelleme: 20:24:22

Beşiktaş Kulübü, sezon başında kadroya katılan Türk asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in başka takıma gideceği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, deneyimli futbolcunun transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddiaların bulunduğu vurgulanarak, "Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman'ın da altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır." denildi

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