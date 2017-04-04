İtalya Serie A'da şampiyonluk iddiasını sürdüren Roma, evinde 60 puanla 4. sırada bulunan Lazio'yu İtalya Kupası'nda ağırlayacak. Peki Roma - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
ROMA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Olimpico Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile saat 21:45'te başlayacak. İtalyan hakem Nicola Rizzoli'nin yöneteceği mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Roma, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
● Lazio, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, yalnızca 2 gol yedi.
● Roma ve Lazio arasındaki son mücadele 2-0'lık Lazio üstünlüğüyle bitti.
● Roma, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Lazio oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Roma evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Lazio deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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