İtalya Serie A'da şampiyonluk iddiasını sürdüren Roma, evinde 60 puanla 4. sırada bulunan Lazio'yu İtalya Kupası'nda ağırlayacak. Peki Roma - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ROMA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Olimpico Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile saat 21:45'te başlayacak. İtalyan hakem Nicola Rizzoli'nin yöneteceği mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Roma, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Lazio, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, yalnızca 2 gol yedi.

● Roma ve Lazio arasındaki son mücadele 2-0'lık Lazio üstünlüğüyle bitti.

● Roma, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Lazio oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Roma evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Lazio deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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