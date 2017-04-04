GÖZTEPE HABERLERİ
04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Göztepe Yılmaz Vural
FUTBOL

Yılmaz Vural'dan rakiplere gözdağı

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şampiyonluk mücadelesi verdikleri TFF 1. Lig'de her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını söyledi

04 Nisan 2017 Salı, 19:25:02 Güncelleme: 19:27:17

Vural, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe "dur" dediklerini kaydetti.

Göreve geldiğinde takımın 27 puan alabileceğini söylediğini hatırlatan Vural, "Her takımı yenebilecek güce sahibiz. Geldiğimde söyledim, herkes son 8 maçta elini taşın altına koymalı. İlk maçta bunu başardık." dedi.

Giresunspor karşısında çok iyi oynamadıklarını ancak rakiplerinin oyununu bozduklarını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafta içi duran toplar üzerine çalışmalar yapmıştık. Maçta da kornerden bulduğumuz bir gol var. Çalıştıklarımızın meyvesini almak beni çok sevindirdi. Savunmada da kritik hatalar yapmamamız önemli bir gelişmeydi. Maç sonunda taraftarımızla 'İsyan Marşı'mızı söyledik. Taraftar ve takım uyumu, başarı için çok önemli. Önümüzdeki iç saha maçlarımızda da taraftarlarımızdan Bornova Stadı'nı doldurmalarını bekliyoruz. Kendileri bizim için çok büyük bir güç."

Ligin 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Boluspor maçına değinen tecrübeli teknik adam, "Boluspor, iyi oyunculara sahip ve iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Keyifli bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Vural, alt yaş milli takımlarının son açıklanan kadrolarında 8 oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Bu, Göztepe adına gurur verici bir tablodur. Menderes'te yapılması planlanan tesis hayata geçirildiği zaman çok daha güzel şeyler olacaktır. Bu başarılı çalışmaların meyvesi gelecek yıllarda toplanacaktır. Fırsat buldukça altyapıdaki maçlarımızı da izlemeye gideceğim." diye konuştu.

Öte yandan, Giresunspor maçında sakatlanan Prince Segbefia'nın kasık adalesinde ikinci derece yırtık bulunduğu, oyuncunun sakatlığının en az 3 hafta sürebileceği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım, Mario Gomez ve transfer açıklaması!
FUTBOL

"Aziz Yıldırım'ın hareketinden bana ne!"
Bunu Fatih Terim bile beklemiyordu!..
FUTBOL

Bunu Fatih Terim bile beklemiyordu!..
Gol krallığı yarışında son durum!
FUTBOL

Ortalık fena karıştı!
Sneijder krizi ve perde arkası!
FUTBOL

Çok konuşulan iddia: Sneijder krizinin arkasında...