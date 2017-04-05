İNGİLTERE HABERLERİ
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Manchester United: 1 - Everton: 1
FUTBOL

Manchester United: 1 - Everton: 1

Premier Lig'in 29. hafta maçında Kırmızı Şeytanlar, evinde Everton'la 1-1 berabere kaldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 00:09:24 Güncelleme: 09:25:53

İngiltere Premier Lig'deki karşılaşmada Manchester United, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Everton'ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı. Manchester ekibinde ise İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan bir puanla ayrılmasında başrol oynadı.

Everton'ın Galli oyuncusu Ashley Wiliams, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, puanını 54'e yükseltti. Dokuzuncu beraberliğini yaşayan Everton ise puanını 51 yaptı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Stoke City: 1-0

Leicester City-Sunderland: 2-0

Watford-West Bromwich Albion: 2-0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı
ŞİPŞAK

Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı
Ya Tudor ya Sneijder sezon sonu yolcu
FUTBOL

Sezon sonunda...
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
DÜNYA

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Geleceğim İçin Hayır
ADVERTORİAL

Geleceğim İçin Hayır