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05 NİSAN 2017
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Ya Tudor ya Sneijder sezon sonu yolcu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 01:14:34

  • 1 Ya Tudor ya Sneijder sezon sonu yolcu
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    Adana maçında yetersiz bulduğu Wesley Sneijder’ı yedek soyundurarak krizin fitilini ateşleyen Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor’un, gelecek yıl Hollandalı yıldızı takımında görmek istemediği öğrenildi. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    gönderin gitsin 10 numarayı
  • Misafir 2 saat önce
    Tudor haklı.Gitmeli...
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