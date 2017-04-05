Ya Tudor ya Sneijder sezon sonu yolcu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 01:14:34 | Güncelleme: 09:14:55
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Adana maçında yetersiz bulduğu Wesley Sneijder’ı yedek soyundurarak krizin fitilini ateşleyen Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor’un, gelecek yıl Hollandalı yıldızı takımında görmek istemediği öğrenildi.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, Sneijder’ın da gönderilen vatandaşı Riekerink’in yerine gelen Tudor ile çalışmaya sıcak bakmadığı biliniyor...
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Hırvat hocanın sezon sonu oluşacak kredisine göre karar vermeyi planlayan yönetimin ise, alınacak karar için aceleci davranmaktan kaçındığı bildirildi.
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Sneijder’la Tudor arasındaki gerilimi çözmekte güçlük çeken Özbek yönetiminin, sezon sonunda her iki isimden birini mecburen takımdan göndermekten başka çaresi kalmadı.
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Yönetimin, gelecek sezon daha büyük sorun yaşanmaması için böyle bir karar aldığı ifade edildi.
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DE JONG’U DA İSTEMİYOR
İgor Tudor’un Sneijder dışında takımında görmek istemediği bir başka isim de Nigel de Jong...
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Ancak De Jong’un Sneijder gibi taliplerinin olmaması, yönetimi kara kara düşündürüyor.
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Yılda 2.5 milyon Euro ödediği Hollandalı’yı gönderirken tazminat ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ı sezon sonunda zorlu bir karar aşaması bekliyor.
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SNEİJDER’IN BAŞI DÖNMÜŞ!
Adana maçının ardından yedek kalan ve sonradan oyuna giren oyuncular TT Arena’da yenileme çalışması yapmış ancak Sneijder buna katılmamıştı.
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Sahaya çıktıktan sonra tekrar içeriye giren Hollandalı oyuncunun idman yapmak istemediği için değil, başı döndüğü için çalışmaya katılmadan soyunma odasının yolunu tuttuğu öğrenildi.