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FUTBOL

Ümit Özat'tan Şenol Güneş açıklaması

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yaşadığı gerilime ilişkin, "Ben zaten cevabımı verdim. Bu konu benim için karşıdan bir şey gelmediği sürece kapanmıştır" dedi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:32:50 Güncelleme: 11:36:49

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, bu maça ilişkin, "Tabi ki kazanmak için her şeyi yapacağız ama kazanamıyorsak kaybetmememiz lazım. Çünkü bu saatten sonra alacağımız her puan değerli. Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum" açıklamasını yaptı.

Antrenman öncesi Antalyaspor ile oynayacakları maçın genel değerlendirmesi yapan takımın Teknik Direktör Ümit Özat, Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu, iyi bir hocaları ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Ümit Özat, "Önümüzde rakibimiz diyebileceğimiz takımlarla üç maç var; biri Antalya, arada Antep ve Kayseri maçı. Bu maçlar bizim için önemli. İç sahada belirgin bir üstünlüğümüz var, bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"KAZANAMIYORSAK KAYBETMEMEMİZ LAZIM"
Ligde artık sona yaklaşılırken alınacak her puanını değerli olduğuna dikkat çeken Özat, "Tabii ki kazanmak için her şeyi yapacağız ama kazanamıyorsak kaybetmememiz lazım. Çünkü bu saatten sonra alacağımız her puan değerli. Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum. Beşiktaş maçından dolayı tabii biraz moraller bozuktu ama futbolda dün yok, önümüze bakmak durumundayız. Bugünden itibaren de Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandı.

"BEN ZATEN CEVABIMI VERDİM"
Geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maç esnasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Özat, "Ben zaten cevabımı verdim. Dakika başı bunu konuşacak halimiz yok. Bu konu benim için karşıdan bir şey gelmediği sürece kapanmıştır" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Gençlerbirliği'nde maç hazırlıkları da başladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık bir saat süren taktik ağırlıklı antrenmana tedavilerine devam edilen Agon Mehmeti, Tokelo Rantie ve Ahmet Oğuz katılmadı.

Kırmızı-siyahlar, ligde 6. sırada bulunan Antalyaspor ile 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan Gençlerbirliği 32 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.

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