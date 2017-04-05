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Alexander Ceferin UEFA
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Alexander Ceferin'den federasyonlara 1'er milyon Euro

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:59:21 Güncelleme: 12:00:49

Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Olağan Genel Kurulu'nda yıllık faaliyet raporları okundu, 2015-2016 dönemi mali açıdan ibra edildi ve 2017-2018 dönemi bütçesi de onandı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi. Ceferin, "Futbolun değişimine, gelişimine katkıda bulunalım. Değişelim ama geçmişe de saygı duyalım. UEFA, her federasyona bonus olarak 1 milyon Euro ödeme yapacak. Nasıl harcamak istediğiniz size bağlı. Sorunlu bir dünyada; futbol insanlara güzel hayaller kurma imkanı veriyor. Futbola zarar vermek isteyenlere imkan tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

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