TFF 1. Lig 28. 29. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28. ve 29. hafta maçlarının programı şöyle:
28. HAFTA
18 NİSAN SALI
13.00 Bandırmaspor-Göztepe
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor
19 NİSAN ÇARŞAMBA
13.30 Altınordu-Boluspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
18.00 Samsunspor-Manisaspor
20 NİSAN PERŞEMBE
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor
29. HAFTA
22 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
23 NİSAN PAZAR
13.00 Boluspor-Bandırmaspor
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Elazığspor-Samsunspor
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
24 NİSAN PAZARTESİ
17.00 Balıkesirspor-Altınordu
18.30 Manisaspor-Denizlispor
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor
PUAN DURUMU
|TFF 1. LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|26
|16
|5
|5
|41
|25
|16
|53
|2.SİVASSPOR
|26
|13
|7
|6
|37
|23
|14
|46
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|26
|13
|9
|4
|44
|29
|15
|45
|4.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|12
|7
|7
|40
|36
|4
|43
|5.ÜMRANİYESPOR
|26
|11
|8
|7
|33
|26
|7
|41
|6.GİRESUNSPOR
|26
|11
|7
|8
|33
|27
|6
|40
|7.BOLUSPOR
|26
|11
|5
|10
|42
|45
|-3
|38
|8.BALIKESİRSPOR
|26
|8
|10
|8
|44
|32
|12
|34
|9.ALTINORDU A.Ş.
|26
|8
|9
|9
|31
|35
|-4
|33
|10.DENİZLİSPOR
|26
|9
|7
|10
|36
|34
|2
|31
|11.ADANA DEMİRSPOR
|26
|7
|13
|6
|34
|33
|1
|31
|12.ELAZIĞSPOR
|26
|9
|7
|10
|32
|30
|2
|28
|13.SAMSUNSPOR
|26
|7
|7
|12
|18
|29
|-11
|28
|14.ŞANLIURFASPOR
|26
|6
|8
|12
|27
|34
|-7
|26
|15.MANİSASPOR
|26
|6
|9
|11
|36
|42
|-6
|24
|16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR
|26
|6
|6
|14
|29
|39
|-10
|24
|17.MERSİN İDMANYURDU
|26
|6
|9
|11
|26
|49
|-23
|24
|18.BANDIRMASPOR
|26
|5
|7
|14
|27
|42
|-15
|22
ALTINORDU, BEYKAN ŞİMŞEK'LE YOLLARINI AYIRDI
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Beykan Şimşek'le yollarını ayırdı.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Beykan Şimşek'in kulüp yapısına uyum sağlayamaması üzerine sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Altınordu ile TFF 1. Lig'de 5 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol kaydetmişti.