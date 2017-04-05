TFF 1. Lig 28. 29. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28. ve 29. hafta maçlarının programı şöyle:

28. HAFTA

18 NİSAN SALI

13.00 Bandırmaspor-Göztepe

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor



19 NİSAN ÇARŞAMBA

13.30 Altınordu-Boluspor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor

16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

18.00 Samsunspor-Manisaspor



20 NİSAN PERŞEMBE

17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor

29. HAFTA

22 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor



23 NİSAN PAZAR

13.00 Boluspor-Bandırmaspor

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu

16.00 Elazığspor-Samsunspor

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor



24 NİSAN PAZARTESİ

17.00 Balıkesirspor-Altınordu

18.30 Manisaspor-Denizlispor

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor

PUAN DURUMU

TFF 1. LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU O G B M A Y AV P 1.EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 16 5 5 41 25 16 53 2.SİVASSPOR 26 13 7 6 37 23 14 46 3.ESKİŞEHİRSPOR 26 13 9 4 44 29 15 45 4.GÖZTEPE A.Ş. 26 12 7 7 40 36 4 43 5.ÜMRANİYESPOR 26 11 8 7 33 26 7 41 6.GİRESUNSPOR 26 11 7 8 33 27 6 40 7.BOLUSPOR 26 11 5 10 42 45 -3 38 8.BALIKESİRSPOR 26 8 10 8 44 32 12 34 9.ALTINORDU A.Ş. 26 8 9 9 31 35 -4 33 10.DENİZLİSPOR 26 9 7 10 36 34 2 31 11.ADANA DEMİRSPOR 26 7 13 6 34 33 1 31 12.ELAZIĞSPOR 26 9 7 10 32 30 2 28 13.SAMSUNSPOR 26 7 7 12 18 29 -11 28 14.ŞANLIURFASPOR 26 6 8 12 27 34 -7 26 15.MANİSASPOR 26 6 9 11 36 42 -6 24 16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 26 6 6 14 29 39 -10 24 17.MERSİN İDMANYURDU 26 6 9 11 26 49 -23 24 18.BANDIRMASPOR 26 5 7 14 27 42 -15 22

ALTINORDU, BEYKAN ŞİMŞEK'LE YOLLARINI AYIRDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Beykan Şimşek'le yollarını ayırdı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Beykan Şimşek'in kulüp yapısına uyum sağlayamaması üzerine sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Altınordu ile TFF 1. Lig'de 5 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol kaydetmişti.