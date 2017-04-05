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05 NİSAN 2017
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TFF 1. Lig 28. 29. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:16:16 Güncelleme: 12:20:24

TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28. ve 29. hafta maçlarının programı şöyle:

28. HAFTA

18 NİSAN SALI
13.00 Bandırmaspor-Göztepe
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor

19 NİSAN ÇARŞAMBA
13.30 Altınordu-Boluspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
18.00 Samsunspor-Manisaspor

20 NİSAN PERŞEMBE
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor

29. HAFTA

22 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

23 NİSAN PAZAR
13.00 Boluspor-Bandırmaspor
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Elazığspor-Samsunspor
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor

24 NİSAN PAZARTESİ
17.00 Balıkesirspor-Altınordu
18.30 Manisaspor-Denizlispor
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor

PUAN DURUMU

TFF 1. LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU                
  O G B M A Y AV P
1.EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 16 5 5 41 25 16 53
2.SİVASSPOR 26 13 7 6 37 23 14 46
3.ESKİŞEHİRSPOR 26 13 9 4 44 29 15 45
4.GÖZTEPE A.Ş. 26 12 7 7 40 36 4 43
5.ÜMRANİYESPOR 26 11 8 7 33 26 7 41
6.GİRESUNSPOR 26 11 7 8 33 27 6 40
7.BOLUSPOR 26 11 5 10 42 45 -3 38
8.BALIKESİRSPOR 26 8 10 8 44 32 12 34
9.ALTINORDU A.Ş. 26 8 9 9 31 35 -4 33
10.DENİZLİSPOR 26 9 7 10 36 34 2 31
11.ADANA DEMİRSPOR 26 7 13 6 34 33 1 31
12.ELAZIĞSPOR 26 9 7 10 32 30 2 28
13.SAMSUNSPOR 26 7 7 12 18 29 -11 28
14.ŞANLIURFASPOR 26 6 8 12 27 34 -7 26
15.MANİSASPOR 26 6 9 11 36 42 -6 24
16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 26 6 6 14 29 39 -10 24
17.MERSİN İDMANYURDU 26 6 9 11 26 49 -23 24
18.BANDIRMASPOR 26 5 7 14 27 42 -15 22

ALTINORDU, BEYKAN ŞİMŞEK'LE YOLLARINI AYIRDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Beykan Şimşek'le yollarını ayırdı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Beykan Şimşek'in kulüp yapısına uyum sağlayamaması üzerine sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Altınordu ile TFF 1. Lig'de 5 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol kaydetmişti.

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