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Şenol Güneş'in bombaları!

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:16:21

  • 1 Şenol Güneş'in bombaları!
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    Beşiktaş ile ikinci şampiyonluğa koşan Şenol Güneş, başarının yanı sıra oyuncuların bireysel gelişimlerine de çok büyük katkılarda bulundu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 saat önce
    bukadarı tesadüf değildir her hoca bukadar topçu çıkartsa ihya oluruk futbolda
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