Beşiktaş ile ikinci şampiyonluğa koşan Şenol Güneş, başarının yanı sıra oyuncuların bireysel gelişimlerine de çok büyük katkılarda bulundu.
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Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de tam 5 gol kralı çıkardı; Şota Arveladze, Fatih Tekke, Burak Yılmaz, Fernandao ve Mario Gomez. Şimdi de Cenk Tosun 16 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.
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İşte Güneş döneminde bireysel performansları artan ve güneşi parlayan futbolcular:
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Fatih Tekke
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Miroslaw Szymkowiak
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Onur Recep Kıvrak
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Egemen Korkmaz
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Ceyhun Gülselam
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Selçuk İnan
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Burak Yılmaz
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Engin Baytar
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Umut Bulut
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Olcan Adın
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Tolga Zengin
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Volkan Şen
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Fernandao
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Harun Tekin
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Emre Taşdemir
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Josue
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Şener Özbayraklı
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Ozan Tufan
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Cedric Bakambu
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Oğuzhan Özyakup
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Cenk Tosun
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Jose Sosa (Profesyonel futbol kariyerinin en başarılı sezonunu geçirdi)
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Quaresma (Ülkesi dışında ilk kez Avrupa'da başarılı oldu)
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Mario Gomez (Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Beşiktaş'ta gol kralı oldu)