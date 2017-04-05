Avrupa'da gol krallığı yarışında zirve yabancıların

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A), gol krallığı yarışının zirvesinde yabancı futbolcular bulunuyor.

Fransa'da Uruguaylı Edinson Cavani, İspanya'da Arjantinli Lionel Messi, Almanya'da Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang, İngiltere'de Belçikalı Romelu Lukaku gol krallığında ilk sırada yer alırken, İtalya'da Bosna Hersekli Edin Dzeko zirveyi İtalyan Andrea Belotti ile paylaşıyor.

Türkiye'de ise milli futbolcu Cenk Tosun, 15 golle ilk sırada yer alıyor.



İSPANYA'DA MESSİ ZİRVEDE

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 30 hafta sonunda Barcelona'dan Messi, gol krallığında rakiplerini geride bıraktı.

Bu sezon ligde 25 maça çıkan Arjantinli Lionel Messi, 25 gole imza attı.

Arjantinli yıldızı, takım arkadaşı Uruguaylı Luis Suarez 23, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo 19 golle takip ediyor.

Bu üç ismi, Celta Vigo'nun İspanyol oyuncusu Iago Aspas 15 ve Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann 14 golle izledi.

İTALYA'DA DZEKO DURDURULAMIYOR

Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Dzeko, Serie A'da en skorer iki isimden biri oldu.

Takımının ligde oynadığı tüm maçlarda (30) görev yapan Dzeko, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Torino'nun İtalyan futbolcusu Andrea Belotti de 23 gol atarak, zirveyi Dzeko ile paylaştı.

Serie A'nın gol krallığı yarışında Dzeko ve Belotti'yi 20'şer golle Inter'in Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Napoli'nin Belçikalı oyuncusu Dries Mertens takip etti.



Ligde geçen yıl Napoli formasıyla gol kralı (36) olan Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ise bu sezon 19 gol kaydetti.



FRANSA'DA CAVANİ FIRTINASI

Fransa'da geçen sezonun gol kralı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılmasının ardından santrfor pozisyonunda görev almaya başlayan Cavani, takımının kilit oyuncusu haline geldi.

Bu sezon Ligue 1'de 28 maça çıkan Uruguaylı Cavani, rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu konumunda yer alıyor.

Ligue 1'in gol krallığı yarışında Cavani'nin ardından Olympique Lyon'dan Fransız futbolcu Alexandre Lacazette 23 ve Monaco'dan Kolombiyalı Radamel Falcao ile Olympique Marsilya'nın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis 16'şar golle sıralanıyor.



AUBAMEYANG ZİRVEYİ RAHAT BIRAKMIYOR

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Bundesliga'da 25 maça çıkıp 25 gol atmayı başardı.

Lider Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski ise 27 maçta 24 kez rakip fileleri havalandırarak, gol krallığında Aubameyang'ı izledi.

İki futbolcunun ardından Köln'ün Fransız futbolcusu Anthony Modeste 22 golle en yakın takipçi konumunda bulunuyor.

İNGİLTERE'DE LUKAKU FORMDA

Everton'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Premier Lig'de şu ana kadar 30 maçta görev yaptı ve 21 gol kaydetti.

Tottenham'dan İngiliz Harry Kane 19, Arsenal'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez 18 ve Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Diego Costa 17 golle Lukaku'nun arkasında yer aldı.

Manchester United'ın bu sezon kadrosuna kattığı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic 16 golde kaldı.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDEKİ GOLCÜ CENK TOSUN

Avrupa'nın önde gelen 5 liginde yabancılar gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde milli futbolcu Cenk Tosun bulunuyor.

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun 26 maça çıkıp, 16 gol kaydetti. Cenk'in en yakın takipçisi 15 golle Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love olurken, Atiker Konyaspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Riad Bajic 12 golle bu iki ismi takip ediyor.