Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 107 ile 515 lira aralığında olduğu aktarıldı.
Satışların GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için öncelikli olarak başladığı, genel satışa 7 Nisan Cuma günü saat 11.00'den itibaren geçileceği belirtildi.
Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 515 lira
Kategori 3: 415 lira
Kategori 4: 365 lira
Kategori 5: 290 lira
Kategori 6: 215 lira
Kategori 7: 162 lira
Kategori 8: 135 lira
Kategori 9: 107 lira
Çocuk tribünü: 215 lira
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER