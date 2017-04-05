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Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Derbi karşılaşması için bilet fiyatları, 107 ile 515 lira aralığında belirlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:52:29 Güncelleme: 14:57:51

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 107 ile 515 lira aralığında olduğu aktarıldı.

Satışların GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için öncelikli olarak başladığı, genel satışa 7 Nisan Cuma günü saat 11.00'den itibaren geçileceği belirtildi.

Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 ve 2: 515 lira

Kategori 3: 415 lira

Kategori 4: 365 lira

Kategori 5: 290 lira

Kategori 6: 215 lira

Kategori 7: 162 lira

Kategori 8: 135 lira

Kategori 9: 107 lira

Çocuk tribünü: 215 lira

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