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Fikret Orman Beşiktaş engelli çocuklar ziyaret
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Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocuklarla bir araya geldi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:16:54 Güncelleme: 15:49:40

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocukları ziyaret etti.

Orman, Eyüp'teki merkezde ziyaret ettiği çocuklara yakın ilgi gösterdi. Beşiktaş'a olan sevgilerini çektikleri video ile anlatan minik taraftarlar, Orman'ı siyah-beyazlı formalarla karşıladı. Fikret Orman'a forma ve şapkalarını imzalatan minikler, siyah-beyazlı kulübün başkanına yakın ilgi gösterdi.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Güzel bir gün geçirdik. Beşiktaşlılar ile bir araya gelmek istedim. Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerine dikkati çeken Orman, "Beşiktaş böyle konulara duyarlı bir kulüp. Şahsen ben de duyarlıyım." ifadelerini kullandı.

Yeni projeler hakkında soruları yanıtlayan Fikret Orman, "En kısa vadedeki proje şampiyonluk. Bu hafta tekerlekli sandalyede kazanmak istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek." diye konuştu.

Orman, Süleyman Seba'nın doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine, "Süleyman Seba hem bizim için hem Türk sporu için önemli bir kişilik. Sosyal medyada da herkes kendisini hatırlamış. Çok mutlu olduk. Biz geçmişimizden güç alan bir camiayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sonunda merkezin kurucularından Eren Avcıl, kurum müdürü Tahir Tarakcı ve koordinatör Necla Uzun, Fikret Orman'a çiçek ve plaket verdi.

 

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