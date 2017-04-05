Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, bu kez Kadıköy'de rakibini ağırladı.

31'de Aatif Chahechouhe ile perdeyi açan Sarı-Lacivertliler, 4 dakika sonra Josef'in sayısıyla devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda maç uzun süre orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 83'te Volkan Şen harika bir vuruşla skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Fenerbahçe yarı finalde Başakşehir'in rakibi olurken, Kayserispor ise evine döndü.

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FENERBAHÇE: 3 - KAYSERİSPOR: 0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk, Lens (Dk. 69 Karavaiev), Chahechouhe (Dk. 46 Volkan Şen), Moussa Sow

KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan Aslantaş, Douglao, Kana Bıyık (Dk. 59 Mabiala), Levent Gülen, Nguemo, Rotman (Dk. 46 Deniz Türüç), Samba Sow, Umut Bulut (Dk. 67 Güray Vural), Traore, Welliton

GOLLER: Dk. 31 Chahechouhe, Dk. 35 De Souza, Dk. 83 Volkan Şen (Fenerbahçe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Traore'nin ceza alanı sol çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel direk dibinde topu kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpasın sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Moussa Sow, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Boşta kalan topu Kayserispor savunmasında Douglao, kalecisi Ahamada'ya kazandırdı.

18. dakikada De Souza'nın presiyle kazanılan topla ceza alanı önünde buluşan Moussa Sow'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza alanına hareketlenen Chahechouhe, De Souza ile yaptığı verkaçın ardından kaleci Ahamada'yla karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Lens'in kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Umut Bulutun kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği uzun topla sol kanatta buluşan Traore, Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Traore'nin sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Welliton'un yerden sol ayakla yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Karavaiev yerden ortaladı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen'in düzelterek sol ayakla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Volkan Şen'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Moussa Sow'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada Fenerbahçe, skoru 3-0'a taşıdı. Volkan Şen'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.

Deplasmanda 3-0 yendiği rakibini rövanşta Ülker Stadı'nda ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaki 11'inde 4 değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, kaleci Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Gregory van der Wiel ile Robin van Persie'nin yerine Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve Moussa Sow'a şans verdi.

VOLKAN DEMİREL 42 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sakatlığını atlattı ve formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar'la 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan sarı-lacivertlilerin kaptanı, 42 gün sahalardan uzak kalmıştı. Kayserispor maçıyla tekrar sahalara dönen Volkan, kupa maçında ilk 11'de görev yaptı.

SON HAFTALAR SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'de 26 Şubat'ta oynanan Gaziantepspor maçında ilk 11'de oynayan Sow, daha sonra yapılan 5 resmi karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.

EMENIKE VE KARAVAIEV KADRODA

Fenerbahçeli futbolcular Emmanuel Emenike ile Oleksandr Karavaiev, uzun bir süre sonra kendilerine maç kadrosunda yer buldu. Emenike 45 gün, Karavaiev ise 59 gün sonra resmi bir maçta 18 kişilik kadroya dahil edildi. Nijeryalı futbolcu Emenike 19 Şubat'ta ligde Kasımpaşa, Ukraynalı oyuncu Karavaiev ise kupada 5 Şubat'ta Beşiktaş maçlarında kadroya girmişti.

VAN PERSIE DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı. Kardemir Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, kupa rövanşında kadroda yer almadı.

KAYSERİ'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımında son maça göre 7 değişiklik yaptı. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Yalçın, son Antalyaspor maçına göre takımında büyük bir değişikliğe gitti.

Yalçın, cezalı Erkan Kaş'ın yanı sıra Muammer Zülfikar Yıldırım, Larrys Mabiala, Deniz Türüç, Raheem Lawal, Silvestre Varela ve Güray Vural'ı rövanşta ilk 11'de sahaya sürmedi.

Kayserispor'da bu isimlerin yerine Ali Ahamada, Samba Sow, Welliton Morais, Alain Traore, Joel Nguemo, Hakan Aslantaş ve Kana Bıyık şans buldu. Antalyaspor maçında oynayan Douglas Ferreira, Levent Gülen, Rajko Rotman ve Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında da forma giydi.

RAKİP MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe, yarı finalde Medipol Başakşehir'le eşleşti. Kayserispor'u eleyen sarı-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'u kupanın dışına iten Medipol Başakşehir'e rakip oldu. Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşma Medipol Başakşehir'in, rövanş ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

VOLKAN ŞEN 1 YIL SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon kaçırdığı gollerle gündeme gelen Volkan, şanssızlığını Kayserispor karşısında kırdı. Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 27 maçta forma giyen Volkan, yaklaşık 1 yıl sonra fileleri havalandırdı. Volkan, Fenerbahçe formasıyla bu maçtan önce son golünü geçen sezon Süper Lig'de 24 Nisan 2016'da deplasmanda oynanan Trabzonspor müsabakasında atmıştı.

CHAHECHOUHE'NİN HER KULVARDA GOLÜ VAR

Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Chahechouhe, bu sezon 3 kulvarda da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-lacivertli takıma bu sezon başında transfer olan forvet oyuncusu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Chahechouhe, sarı-lacivertli formayla ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer gole imza attı.

KARAVAIEV 65 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Karavaiev, 65 gün sonra forma şansı buldu. Advocaat tarafından 59 gün sonra maç kadrosuna dahil edilen 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor karşısında son 21 dakika forma giydi. Karavaiev, bu maçtan önce en son Süper Lig'de 29 Ocak'taki yine bir Kayserispor müsabakasında görev almıştı.