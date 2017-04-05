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Arsenal - West Ham United
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Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'de Arsenal, evinde son haftalarda kötü performans gösteren West Ham'ı ağırlıyor. Peki Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:54:46 Güncelleme: 18:59:42

İngiltere Premier Ligi'nde 51 puanla 6. sırada bulunan Arsenal, evinde 33 puanlı West Ham United'ı ağırlıyor. Peki Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Emirates Stadı'ndaki karşılaşmada İngilzi hakem Martin Atkinson düdük çalacak. Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan mücadele beIN Sports MENA 9 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Arsenal oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

● West Ham United, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, 9 gol yedi.

● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● West Ham United, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Arsenal evinde oynadığı son maçta Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

● West Ham United, deplasmanda oynadığı son maçta Hull City'e 2-1 kaybetti.

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