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Leganes - Real Madrid
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Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, Leganes'e konuk oluyor. Liderliğini sürdürmek isteyen Madrid'de tek hedef galibiyet. Peki Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:10:31 Güncelleme: 19:14:20

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, ligin 17. sıradında 27 puanla yer alan Leganes'e konuk oluyor. Liderliğini sürdürmek isteyen ve Barcelona'ya kaptırmak istemeyen Real Madrid'de tek hedef galibiyet. Peki Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanyol hakem Alvarez Izquierdo'nun düdük çalacağı karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak. Municipal de Butarque Stadı'ndaki karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Leganes, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Real Madrid oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Leganes oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Real Madrid oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

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